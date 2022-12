“Las Eliminatorias no se han modificado, en septiembre se van a jugar las primeras fechas”

Así lo aseguró Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien sostuvo que la Conmebol por ahora han mantenido lo estipulado apenas el fútbol en Sudamérica debió aplazarse por el coronavirus.

A semanas del inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, uno de los certámenes más esperados por todos los suramericanos junto a la Copa América a celebrarse en nuestro país y en Argentina, irrumpió el COVID-19 en esta parte del mundo y obligó a suspender todo tipo de actividades.

Tras esto, la Conmebol aseguró que las fechas programadas para el mes de marzo, se postergaban y las de septiembre se mantenían.

“En este momento la fecha es septiembre y se juega con la jornada programada en el mes de marzo, solamente se ha corrido”, afirmó a ‘Movistar Deportes’, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

En ese sentido, el máximo dirigente del balompié peruano también le salió al paso a algunos rumores que ponían en duda el formato actual de las Eliminatorias.

“Las Eliminatorias están programadas por FIFA para septiembre y no hay ningún movimiento. Hace poco también salió una información en la que se señalaba que se iba a jugar en octubre y que la fecha de marzo ya no se jugaba. Eso es falso. En la última reunión del Concejo de Conmebol no hubo ninguna modificación”, finalizó.

Si esto se mantiene de esta manera, la Selección Colombia estaría jugando en ese mes del año sus compromisos frente a Venezuela, en Barranquilla, y luego en condición de visitante contra Chile.