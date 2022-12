Las enseñanzas de Juan Carlos Osorio al ‘Indio’ Ramírez: “Él quiere más sacrificio de mi parte”  

El mediocampista antioqueño aseguró que tuvo todas las intenciones de salir de Nacional, pero fue el entrenador risaraldense el que lo convenció para que siguiera vestido de verde.

“Hoy en día soy un jugador más maduro, con muchos más partidos encima. El ‘profe’ Osorio me ha enseñado varias cosas se acoplaron a las características que tenía antes. Esto es lo que le puedo aportar al equipo en donde juegue”, así se presentó Juan Pablo Ramírez ante la prensa, que acudió este jueves a la sede deportiva, en Bogotá, de la FCF para presenciar el cierre del primer microciclo de la Selección Colombia Sub-23.

El ‘Indio’ es uno de los 23 convocados por el seleccionador Arturo Reyes para el certamen Preolímpico, que se disputará en el próximo mes de enero en nuestro país.

Justamente, con la ‘tricolor’ espera demostrar lo aprendido durante estos meses con Juan Carlos Osorio, quien, según él, fue fundamental para su continuidad en Atlético Nacional.

“Me he sentido muy bien con Osorio, me ha respaldado. La verdad estuve a punto de salir y él me dijo que me quedará porque me iba a utilizar e iba a contar conmigo. Entonces me senté con el club y llegamos a un acuerdo. Estoy comprometido con Nacional al 100%”, manifestó.

Sin embargo, ese respaldo del estratega risaraldense llegó con ciertas condiciones. “Él quiere más sacrificio de mi parte, que juegue de extremo y encaré a los laterales para generarle opciones de gol a los delanteros”.

La misma posición e igual exigencia que le pide Reyes en la Selección. “Esperamos agarrar la idea rápido”, finalizó Ramírez que confía en sus condiciones para explotar de una vez por todas en el fútbol de nuestro país.