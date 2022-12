Las estrellas del PSG, en la mira: Neymar y Mbappé pueden ser sancionados con dureza en Francia

Los dos jugadores protagonizaron diferentes actos reprochables en la pasada final de la Copa de Francia.

Víctimas de sus gestos de frustración el sábado en la derrota en la final de la Copa, las estrellas del PSG Kylian Mbappé, expulsado por una salvaje entrada, y Neymar, que golpeó a un espectador, pasarán este jueves por la instancia disciplinar de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Para Mbappé, el castigo parece más sencillo, según el baremo disciplinar de la FFF, institución que organiza la Copa de Francia. El delantero vio una roja directa en la prórroga por una plancha a la altura de la rodilla al defensa del Rennes Damien Da Silva.

Según el artículo 3, la sanción sería de tres partidos por "dura falta": "Una violación de las leyes del juego cometida por un jugador debido a su imprudencia y/o exceso de fuerza pudiendo poner en peligro la integridad física del adversario".

Tercera roja

Tres partidos fue la sanción que recibió el jugador de 20 años tras una agresión similar a un futbolista del Nimes al principio de la temporada.

En total, Mbappé suma tres tarjetas rojas en su carrera. La primera fue contra el Rennes, en enero de 2018, en Copa de la Liga.

La suerte del jugador debería conocerse el jueves.

Su entrenador Thomas Tuchel encontró algunas circunstancias atenuantes tras la derrota ante el Rennes en penales: "Tuvo algunos problemas musculares, dejó el entrenamiento antes y pasó pruebas en el hospital. Puede todo eso lo tuviera en su cabeza, la tarjeta roja al final del partido no es propia de él".

El técnico alemán se mostró menos comprensivo con Neymar. "No puede hacer eso, simplemente no puede. No me gusta en absoluto", señaló el lunes en rueda de prensa.

Varios vídeos mostraron al '10' del PSG golpeando la cara de un espectador que le abucheó cuando se dirigía a recibir su medalla en el Stade de France de Saint-Denis, tras perder la final.

En Brasil las críticas fueron muy duras. "Como si no bastasen sus eternas caídas, su falta de educación, la antipatía y la superficialidad en el trato, Neymar ahora se mostró cobarde, al pegarle a un hincha que se metió con él", escribió el reconocido critico deportivo Juca Kfouri en el diario Folha de S.Paulo.

Alex Bernardo, una persona cercana al jugador, publicó en su cuenta de Instagram el video tomado por el espectador agredido, en el que se le escucha insultar a los jugadores parisinos: "¡Oh Buffon, sucio bufón! ¡Oh Kurzawa, no quiero tu saludo! ¡Oh racista (a Marco Verratti)! ¡Oh aprende a jugar a fútbol (a Neymar)!".

'¿Si actué mal? Sí, pero...'

En ese momento, el ex del FC Barcelona apartó el celular del aficionado para propinarle un golpe en la cara, según otros videos y testigos.

Neymar dio su versión en Instagram: "¿Si actué mal? Sí. Pero nadie puede quedar indiferente".

Ahora le toca dictar justicia a la instancia disciplinaria de la FFF. Si Neymar es reconocido culpable de "comportamiento excesivo/fuera de lugar tras el partido (art. 4)" recibiría una sanción de dos partidos en las competiciones francesas.

Si la instancia disciplinar considera que hubo "un comportamiento intimidante/amenazante" fuera del partido, podría ser sancionado con seis partidos (art. 8). En caso de que fuera considerado culpable de "acto de brutalidad/golpe" fuera del partido, la estrella brasileña se ariesga a diez partidos de suspensión (art. 13).

El veredicto sobre Neymar podría no ser anunciado el jueves.

La semana pasada el astro brasileño fue suspendido tres partidos de Liga de Campeones por "insultos" en las redes sociales contra el árbitro del PSG-Manchester United (1-3) de la vuelta de octavos de final de la actual edición.

