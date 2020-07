Las ‘locuras’ de Marcelo Bielsa, según Harold Lozano: “Aún tengo los videos de VHS que me hizo”

A Harold Lozano jamás se le pasó por la cabeza que los 22 minutos que jugó en la dramática semifinal entre América de Cali y Newell's Old Boys, en la Copa Libertadores de América de 1992 y que terminó llevándose el cuadro argentino después de 26 cobros desde el punto penal; iba a terminar poniéndolo en el camino con uno de los mejores técnicos del mundo.

El exjugador colombiano, quien ingresó en el minuto 68 del partido de ida por Jorge Da Silva, después se tuvo que ir a Palmeiras (1995) para finalmente recibir el llamado de parte del ‘Loco’ Marcelo Bielsa, técnico por ese entonces del América de México.

“Llegué a México y ese día América jugaba un partido en el estadio Azteca. El ‘profe’ Marcelo Bielsa me hizo cambiar y me puso a correr en el estadio, que para que me sacara el viaje. Y bueno, mientras se jugaba, yo me la pase trotando. Esas eran sus ‘locuras’”, contó Lozano a GolCaracol.com.

Y es que en su cumpleaños número 65, al vallecaucano le bastó una temporada (1996) con las ‘Águilas’ para decir que hasta el momento es el colombiano que más ha compartido con Bielsa, quien en la actualidad cuenta en el plantel del Leeds con el colombo-inglés Ian Poveda (ha disputado 3 partidos).

¿Cómo es Marcelo Bielsa?

“Es un genio. De esas personas que uno puede decir que están a la altura de los mejores del mundo. De Maradona, Pelé o Messi. Por eso es que a veces se le considera un incomprendido, pero una cosa es segura: todo lo que dice, por más complejo que sea, al final termina teniendo una finalidad clara”.

¿Qué es lo que más recuerda de la experiencia que vivió junto a él en México?

“Él me llevó porque le gustó lo que había hecho con América, especialmente cuando nos enfrentamos al Newell's que dirigió. De entrada, me sorprendió porque tenía todos los videos de mis partidos y no solo los míos, antes de cada encuentro me entregaba los del futbolista que debía marcar. Todavía tengo varios VHS que me hizo. Por eso digo que es el único técnico que conoce a cada uno de los jugadores del mundo”.

¿Con que enseñanza o charla se queda de Bielsa?

“No hay una en especial. Marcelo, como todos lo han visto, es una persona muy pasional que vive solo para el fútbol y todas sus charlas tocan fibras. Y de manera personal, no hay una en específico, pues todas fueron muy especiales y cada una de ellas me ayudaron a no solo ser mejor futbolista, sino como persona. Hoy en día esas cosas que me decía las pongo en práctica en mi vida”.

¿Y una anécdota?

“Es imposible no reírse con esta: yo creo que Cuauhtémoc Blanco es el único futbolista que se la pasaba haciéndole bromas a Bielsa. Como en esa época él tenía el pelo largo y llegaba todo despelucado a los entrenamientos, Cuauhtémoc se la pasaba gritándole que si se venía en moto. Tenían una relación muy especial, se sabían tratar porque al final dentro de la cancha eran dos profesionales”.

¿Se vieron después de la etapa de ambos en el América?

“Sí, con la Selección y en España, cuando él dirigió al Espanyol. Pero la que más recuerdo es la primera vez que coincidimos fue en el partido de la Copa América de 1999 frente a Argentina (el de los tres penaltis de Martín Palermo) y antes del partido me dijo: ‘Señor Lozano, me sentaré a ver todo lo que le enseñé, espero no me decepcione’. Y pues yo pienso que no lo hice, porque terminamos ganando y fue a felicitarme”.

¿Qué siente al ser el colombiano que más conoce a Bielsa?

“Un orgullo. Marcelo es una persona que se quiere o se odia, eso todos los saben; pero es por lo que dije antes: eso les pasa a todos los genios. Y al final uno va a ver y casi todos los futbolistas que pasaron por sus manos siempre van a hablar maravillas de él porque solo con Bielsa pudieron sacar lo mejor de su juego”.

