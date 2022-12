Las memorias de Francisco ‘Pacho’ Maturana: Italia 90, Nacional y ‘El Pibe’ Valderrama

El técnico colombiano estuvo invitado por la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) para hablar en una videoconferencia sobre el balompié sudamericano.

Francisco ‘Pacho’ Maturana repasó este jueves varias de sus vivencias como entrenador a finales de los 80 y principios de los 90, cuando su nombre cobró relevancia en el fútbol.

Maturana fue invitado por la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) para hablar en una videoconferencia sobre el futuro del balompié sudamericano.

Entre las cosas que dijo ‘Pacho’ se destaca el partido de Colombia frente a Camerún, en el Mundial de Italia 90; la final de la Intercontinental entre Atlético Nacional y Milán, y su opinión sobre Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, el eterno '10' de la 'tricolor'.

En la charla también estuvo el técnico uruguayo Gerardo Pelusso, quien pasó en nuestro país por los banquillos de Cali y Santa Fe, con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2015.

El juego contra el Milán, en 1989

“Fue un orgullo haber ganado la posibilidad de estar en un escenario como ese. Esos partidos eran en diciembre y acá nos trasnochábamos para verlos. Milán tenía a una persona como Arrigo Sacchi, fiel admirador de Rinus Michel, y ese Nacional era producto de la inspiración de esa Holanda. Tuvimos un problema en nuestra preparación. A raíz de que en Colombia se para el campeonato, perdimos continuidad y tuvimos que jugar algunos amistosos. Cuando llegamos fue un motivo de orgullo por la forma como la organización se portó con nosotros. Fue un partido de tú a tú. Nos dolió perder, teníamos toda la estrategia”.

Su concepto de ‘El Pibe’ Valderrama

“El Pibe Valderrama era el perfume del equipo (Colombia), no era un caso aparte, era importante a la hora del colectivo, que entendieran que había una persona en condiciones de hacer una transición hacia el ataque. Pero todo cambia y uno tiene que adaptarse. Pienso que es importante tenerlo (un '10') y si lo tengo, lo pongo. Si un DT no le encuentra puesto a un jugador con esas características, probablemente sobra el DT”.

Colombia vs. Camerún, Italia 90

“No merecíamos perder con Camerún, estábamos en octavos de final. El partido era parejo, éramos más peligrosos nosotros que ellos. El árbitro dice que faltan cinco minutos y está cerca Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera y le digo que la tire arriba. No lo hizo, la mandó para atrás. Cuando acabó el partido le pregunté por qué no me obedeció y me dijo que siempre habían estado enseñados a jugar desde atrás y justo en ese momento no la iba a tirar arriba. Lo quise abrazar en ese momento”.

