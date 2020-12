Las noches de Diego Maradona: “En la intimidad era mejor que en el campo”

No será la primera ni la última vez que allegados o personas que compartieron algún momento con Diego Maradona salgan hablar del argentino, que a más de una semana de su muerte sigue –y seguirá- siendo noticia.

En esta ocasión, fue la actriz italiana Carmen Di Pietro la que salió a dar detalles de la relación extramatrimonial que sostuvo con ‘El Pulusa’, cuando este era la máxima figura de Nápoles .

"Diego no era hermoso, pero tenía todos esos rizos oscuros, una sonrisa cautivadora y un cuerpo musculoso que lo hacía muy sexy. Dio el primer paso. Una noche, antes de irse, se me acercó y me preguntó si quería volver a verlo en un lugar menos concurrido. Yo le dije que sí y entonces hicimos una cita para el día siguiente en un hotel”, contó en el programa italiano ‘Grand Hotel’.

Su relación tuvo el mayor punto en 1991, después del subcampeonato del mundo con la Selección de Argentina. Y, según, Di Pietro, Maradona hacía en ese momento hasta lo imposible por verse con ella.

"Diego y yo nos veíamos en promedio 4-5 veces al mes, generalmente por la tarde. Pero lo mejor fue cuando pudimos pasar la noche juntos: nos abrazamos mirando al cielo desde la terraza del hotel como dos adolescentes. Diego era así. Se habría inventado cualquier cosa para verme. Una vez incluso se escapó de la concentración diciendo que tenía que irse por un familiar enfermo. ‘Lo arriesgaría todo por ti’, me dijo", confesó.

Fue tanta la clandestinidad de estos encuentros, que “los únicos que sabían eran los empleados de los hoteles a los que íbamos y estoy seguro que Diego supo garantizar su silencio. Yo, por mi parte, no tenía ningún interés en llamar a los fotógrafos. Estaba tan aturdida por Maradona que me bastaba con tenerlo cerca, estar en sus brazos; porque en la intimidad era casi mejor que en el campo”.

Sin embargo, al final fue la actriz la que puso fin a la relación. "En cierto momento quise más. Estaba cansada de tener que esconderme, quería vivir nuestro amor a la luz del sol”.

