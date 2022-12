Las peleas del ‘Pibe’ Valderrama: “Con Diego Simeone era especial, siempre le fui de frente”

El histórico jugador de la Selección Colombia recordó aspectos de su carrera y se atrevió a decir que la ‘tricolor’ será favorita para ganar la próxima Copa América, que se celebrará en nuestro país y en Argentina.

Carlos Valderrama nunca ha tenido pelos en la lengua. El ‘Pibe’ no se guarda nada y esta vez no fue la excepción. Por eso no se sonrojó al decir que Diego Simeone, actual técnico de Atlético de Madrid, fue uno de los jugadores con el que más peleas tuvo.

Publicidad

“A mí me pegaban y yo pegaba. Pero siempre que nos encontrábamos con Simeone era especial. El ‘Cholo’ iba de frente y yo también, eran encuentros fuertes”, aseguró el diálogo con el programa ‘Libero’, de ‘TyC Sports’.

El ‘Pibe’ Valderrama, como nunca se vio: el recuerdo de su padre, las amenazas de muerte y mucho más

De hecho, en la charla tocó temas personales como el día que le ofrecieron drogas, pero “nunca las probé porque jamás me interesaron”.

Además, al ser cuestionado por el compañero más fiestero que tuvo; ‘El Pibe’ no lo pensó dos veces. “El ‘Tino’, sin dudarlo. Me acuerdo antes del partido contra Argentina (el 5-0) estábamos todos nerviosos en el camerino y el único que salió a la cancha fue él, con celular en la mano y hablando en la mitad del terreno de juego. Solo me dijo: ‘tranquilo que hoy lo ganamos’”.

Publicidad

David Ospina se golpeó la cabeza y dejó la cancha, en el partido Atalanta vs. Nápoles

Al final, no ocultó su deseo de ver a la Selección Colombia levantando una copa y a Messi, “el mejor jugador del mundo”, dando una vuelta olímpica con la albiceleste.

Publicidad

“El otro año la Copa América va a ser en nuestro país. Me gustaría que la ganara Colombia y que Argentina fuera campeón del mundo”, concluyó.

Vea la entrevista a Carlos 'El Pibe' Valderrama: