Las pretensiones de Miguel Herrera, técnico de los tres colombianos en América de México

Nicolás Benedetti, Andrés Ibargüen y Roger Martínez son los jugadores nacionales de las ‘águilas’, pero ellos tienen un entrenador con sueños a futuro dentro del fútbol.

Miguel Herrera, entrenador del América del fútbol mexicano, confesó este miércoles a EFE que su ilusión es dirigir en Europa como lo hace su compatriota Javier Aguirre en el Leganés de la Liga española.

"Tengo dos pensamientos que son mi máxima ilusión; el primero es dirigir en el fútbol de Europa, pero la realidad es que no me ha llegado ninguna oferta", detalló el estratega de la selección mexicana en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Herrera explicó que en Europa no voltean a ver a los técnicos mexicanos debido al desconocimiento del trabajo que estos realizan, a diferencia de lo que ocurrió con Javier Aguirre, quien tuvo oportunidad de iniciar su carrera como técnico en Osasuna, club en el que jugó en los años 80.

"Javier Aguirre jugó en Europa, en Osasuna, y lo vinieron a buscar, después de ser exitoso en México (fue campeón con Pachuca), pero porque antes jugó en Europa. Yo creo que al técnico mexicano no lo vienen a buscar porque no lo conocen, es la realidad", recalcó.

Según el entrenador, para llamar la atención de un club europeo un estratega mexicano debe hacer un trabajo sobresaliente en una Copa del Mundo o en un Mundial de Clubes y eso no ha pasado.

"Ni con la selección mexicana, ni con un club, ningún técnico mexicano ha hecho algo trascendente como para que volteen a verlo. Creo que estamos en la maduración del proceso de mandar jugadores a Europa, y nosotros, los técnicos, debemos aprovechar cualquier oportunidad para trascender", agregó.

Herrera reconoció que en este momento el entrenador mexicano depende de recomendaciones de estrategas como Javier Aguirre, o de técnicos europeos que trabajen en México.

"Ojalá que Javier Aguirre nos siga recomendando, o técnicos europeos que dirigen o dirigieron aquí; como Míchel (técnico de los Pumas UNAM), o Pedro Caixinha (dirigió a Santos y Cruz Azul), que ellos hablen del técnico mexicano, de que sabemos hacer bien las cosas y ahí se nos abra una posibilidad", dijo.

De su segunda "máxima" ilusión, Herrera habló de hacer huesos viejos en las Águilas del América, club al que ha dirigido ya durante cinco años en dos etapas, la primera entre 2012 y 2013 y la segunda del segundo semestre de 2017 hasta hoy.

"Me gustaría imitar lo de Alex Ferguson en el Manchester United o Ricardo Ferretti en los Tigres, que han hecho huesos viejos en sus equipos, eso me ilusiona. Mientras el América me quiera aquí, aquí estaremos. Quiero ser un tipo que haga historia en este club, sería algo extraordinario", aseveró.

Herrera ha logrado en el América dos títulos de Ligas, un torneo de Copa y un trofeo de Campeón de Campeones y está a un campeonato de Liga de convertirse en el técnico más ganador en la historia de las Águilas, uno de los dos equipos más emblemáticos de México.