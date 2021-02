¿Las razones de James Rodríguez para 'montarse en el bus' de Twitch?

James Rodríguez se sube al bus de Twitch, por una tendencia que ya vienen presentando diferentes futbolistas, colegas suyos, como Sergio 'Kun' Agüero, Neymar , Paulo Dybala y Javier 'Chicharito' Hernández, entre otros, que pasaron de la cancha, a tomar el control de los videojuegos.

Esta tendencia empezó en 2020 y no tiene nada de malo. Pasamos de verlos en su faceta como futbolistas, a tener una faceta más terrenal de ellos.

James Rodríguez abrió su canal en esta plataforma de streaming y ya tiene más de 47.000 seguidores. Lo hemos visto jugando Call of Dutty, con sus amigos. El éxito en las transmisiones no es qué tan bueno eres, por eso James dijo: "no vengan a criticarme"...

El verdadero éxito en esta plataforma es tener concurrencia y algunos días establecidos para el juego. Además, el más importante, es tener carisma con las audiencias. Una cosa es verlos en la cancha y otra, tenerlos interactuando con personas en una actividad diferente.

Aún no sabemos si hay intereses comerciales detrás de todo esto. Solo vimos a un James sentado, jugando con los amigos. Pero, no es un secreto que esta industria mueve mucho dinero; los futbolistas al ser figuras públicas, tienen ventajas a la hora de ser llamados por alguna marca patrocinadora.

Por Alex Ricardo Valverde

Editor de www.volkgames.com