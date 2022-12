Las razones por las que James Rodríguez incursionó en el mercado de las criptomonedas

El mediocampista de la Selección Colombia y del Bayern Múnich lanzó sus propias monedas. En charla con Victor Grosso, especialista en economía de Noticias Caracol, le explicamos en qué consiste.

James Rodríguez goza de su mejor momento futbolístico en el balompié de Alemania y en las últimas semanas ha recibido elogios Niko Kovac, su técnico, y ocupado espacios en la prensa europea.

Pero además de su actividad en las canchas, el volante de creación de la Selección Colombia ha incursionado en el tema de las criptomonedas, tendencia en mercados y divisas en internet y que tiene diferentes utilidades.

Victor Grosso, especialista en economía de Noticias Caracol, le explicó a GolCaracol.com las razones y objetivos que tiene James para entrar en dicho mercado.

¿Qué son y para qué sirven las criptomonedas?

“Son monedas que no las podemos tocar, no te la puedo dar de mi mano a tú mano, viven en el internet y se mueven en la nube. Las criptomonedas se han convertido en los últimos meses, no sólo en una opción de inversión para muchas personas, sino también para transar o hacer compras, en este mundo globalizado y de nuevas tendencias tecnológicas. Entonces, inicialmente se pensaba que una persona compraba una moneda y que eso subiría de precio y así ganaba una rentabilidad, pero ahora estas sirven para comprar ropa, un sofá, tecnología y está sirviendo como fuentes de ingresos, si tienen algo atractivo”.

¿Cómo maneja James Rodríguez esta nueva modalidad para vender sus monedas?

“James lanzó una criptomoneda para un objetivo puntual que él tiene. Primero la emite a un mercado inicial y luego aparecen personas que se interesan y que la compran a un precio menor. Lo que pasa luego es que criptomonedas como las de él, se suben a una plataforma donde ya cualquier persona que no pudo comprarla en la oferta inicial; puede en un mercado secundario comprarla y venderla”.

¿Cuál es el objetivo puntual que él tiene?

“En su primer día la criptomoneda de James arranco perdiendo un 5%, pero en la tarde de este jueves dio una vuelta y la gente se dio cuenta que estaban comprando y vendiéndolas, así aumentó la demanda por esas monedas y está subiendo a un 40%. Lo que buscan, por ejemplo, es realizar subastas de pertenencias de James utilizadas en partidos históricos, pero solo pueden participar quienes tengan criptomonedas de James, que se llaman ‘JR10’”.

