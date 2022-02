"Le agradezco mucho a Millonarios, estuvieron a mi lado en el momento más difícil de mi vida"

Los últimos dos títulos de Millonarios tienen al mismo protagonista en el banquillo: Miguel Ángel Russo. La hinchada 'embajadora' guarda un gran recuerdo del técnico argentino, que los sacó campeones de la Liga II-2017 del fútbol colombiano y la Superliga del 2018.

El aprecio es reciproco, pues el estratega le dedicó una palabras al equipo bogotano: "Le agradezco mucho a la gente de Millonarios, la amo, porque en el momento más difícil de mi vida, Millonarios, toda Colombia estuvo al lado mío, jamás me invadieron en nada".

En dialogo con 'Super Deportivo Radio', Russo habló de su etapa en el club, a la par que luchaba contra el cáncer: "La gente de Millonarios se comportó, su presidente Enrique Camacho, (Gustavo) Serpa, de una manera excepcional conmigo, cosas que no te ocurren, por ahí en Argentina te quieren sacar una selfie, Colombia es un respeto total. Un montón de cosas que te hacían sentir mejor, me protegieron y me cuidaron muchísimo".

"Me decían 'estás mejor, Miguel' y yo sabía que estaba muy mal, era un momento delicado de mi vida y por fortuna lo pude sacar. Estoy escribiendo todo esto, me falta terminarlo", reveló el ahora técnico de Al-Nassr, de Arabia Saudita.

Además, contó cómo vivió el título de la estrella 15 para Millonarios: "Yo jugué la finales, que era con Santa Fe, es como jugar River-Boca, una cosa así en Colombia, final del torneo. Me acuerdo que me tocó diciembre, dos días antes me había dado quimio, cayó una lluvia, yo abajo de la lluvia gritando indicaciones, el oncólogo mío no entendía nada, decía 'era imposible que este tipo este viviendo lo que está viviendo y hace 48 horas pasó por una situación completamente distinta', yo lo asociaba con que era completamente inconsciente".

"El hecho de ver rodar la pelota me sanaba más que lo demás", finalizó Miguel Ángel Russo, de 65 años.