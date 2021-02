Le mostró los taches: Leandro Castán le pegó en la cara al arquero de Bahía y se fue expulsado

En el partido Vasco da Gama vs Bahía faltaron los goles, ya que hubo igualdad 0-0, pero en el encuentro sí hubo un momento de preocupación por una patada de Leandro Castán.

Al minuto 80, el exdelantero de equipos como la Roma y que ahora está en Vasco, levantó mucho su pierna izquierda y terminó golpeando en la cara al arquero Douglas.

De hecho, la jugada terminó en gol para Leandro Castán, pero el VAR llamó al arbitro central para que revisara y por supuesto al percatarse de que los taches del delantero pegaron en el rostro del guardameta de Bahía, lo expulsó.

La fuerte imagen de inmediato se volvió viral en las redes sociales, por la forma en la que impactó su guayo izquierdo en la cara de Douglas, que más tardes dejó ver las heridas con las que quedó.

