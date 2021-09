Le ponen límite de velocidad a Cristiano Ronaldo: así andará en sus autos 'superdeportivos'

Una de las grandes contrataciones en Europa fue el fichaje del Manchester United por Cristiano Ronaldo, quien es amante a los carros 'superdeportivos' y en su nuevo lugar de residencia no lo dejarían conducir a más de 20 km/h.

El astro portugués regresó al histórico club inglés tras 12 años y se mudó, de Turín a las afueras de Manchester, en un predio que ronda sobre los 6 millones de libras. El 'Comandante' vivirá en una gran mansión.

Así mismo, CR7 tendrá un amplio espacio para su impactante colección de autos lujosos y superdeportivos, pero no podrá sacarle máximo potencial a estos, ya que, las autoridades locales solo lo dejarán conducir a no más de 20 km/h, según informó el diario 'The Sun', de Inglaterra.

"Los funcionarios del consejo en Alderley Edge, Cheshire, quieren un límite de velocidad de 20 km/h, ya que el pueblo está arruinado por los fanáticos del petróleo que exhiben sus motores", indicó en medio en mención, explicando las razones del por qué no se podrá conducir a altas velocidades.