Le preguntan a Cristiano Ronaldo ¿Si tiene más seguidores o dinero en su cuenta?: él responde

La gran estrella portuguesa del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo , no solo es reconocido y exitoso dentro del campo de juego, con su jerarquía, fútbol y goles, afuera de él también, pues sus cuentas y propiedades, hablan por él.

En una entrevista concedida a Piers Morgan, el cinco veces campeón de la Champions League, reveló varios detalles de su carrera personal y profesional, además de su relación y convivencia en Manchester United, donde confesó sentirse irrespetado por el entrenador Ten Hag, con quien lleva protagonizando polémicas fecha a fecha en Inglaterra, desde la llegada del neerlandés.

En materia de fútbol, considera que el deporte rey se ha ido convirtiendo en un negocio, del cual ellos como jugadores, son los principales protagonistas de él: "Me impulsa la adrenalina, pero en los últimos años el fútbol ha cambiado. Veo el fútbol ahora como un negocio, para ser honesto. A veces la expresión de Georgina, ese 'No entiendo que traten a los jugadores como un pedazo de carne'. Yo digo: 'Sí, todo lo que dices es verdad'. Veo el fútbol en los últimos años como un negocio. Hay cosas que me decepcionan, pero la pasión por el juego sigue intacta. Veo otras cosas también que me sorprendieron, pero es parte del negocio, porque si ves el mundo, cómo está en este momento, todo es negocio".

Cabe resaltar que el portugués ha sabido entrar en ese negocio, a eso su gran popularidad a nivel mundial afuera de los terrenos de juego, donde considera, su cantidad de seguidores en Instagram y dinero en las cuentas, están en la misma proporción: "Probablemente es similar. Es bueno seguir siendo el número uno, es algo que me hace feliz".

¿Cómo le va a Cristiano Ronaldo en Instagram?

Este martes ha sido una jornada de nuevas noticias para Cristiano Ronaldo, pues, sumada a la confirmación de su salida de Manchester United por acuerdo entre ambas partes, el portugués compartió en Instagram, a través de un video, la felicidad y agradecimiento de llegar a los 500 millones de seguidores.

El ‘Bicho’ es la primera persona en todo el mundo en conseguirlo, pues esa cifra solo la había alcanzado la cuenta oficial de Instagram, que se sitúa en 569 millones de seguidores, pero resulta una cifra inalcanzable hasta ahora.

¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo?

La fortuna del delantero supera los 1.000 millones de dólares, según la revista ‘Forbes’. Esta suma es consecuencia de todos sus ingresos como futbolista profesional, además de los contratos comerciales que tiene con diferentes marcas.

Una sola publicación del jugador en sus redes, implica 1,6 millones de dólares para su cuenta, gracias a las estadísticas y números que genera, afirmó la firma de análisis en redes sociales, ‘Hopper’.