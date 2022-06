Leandro Paredes: “Messi se enojó, porque había hecho un comentario y se calentó"

Leandro Paredes contó un anecdótico momento en el que Lionel Messi se enojó con él, tal y como lo recordó en el programa ‘Caja negra’. El futbolista argentino tuvo una pequeña pelea con la 'Pulga' antes de que ambos jugadores compartieran vestuario de la capital francesa.

"Se enojó, porque había hecho un comentario a mis compañeros y me escuchó, y se calentó. Estaba re caliente. Me cagó a puteadas, mal. Me quería matar y yo me quería ir a mi casa", expresó el argentino.

Luego la cosas se calmaron y ambos futbolistas actuaron como si nada hubiese pasado. Aparte de ser compañeros en la Selección Argentina y en el PSG, los deportistas son amigos y eso lo hizo saber el volante de 27 años.

"Después lo vi en la selección y actuó como si nada. Me demostró lo que es como persona. La relación siguió como venía. Ahora, cuando sale la conversación, lo hablamos y nos reímos, pero estaba re caliente. Me quería matar", enfatizó Paredes.

¿En qué equipos ha jugado Leandro Paredes?

Ha pasado por clubes como Boca Juniors en su país, Chievo Verona, Roma y Empoli, en Italia. Además, del Zenit de San Petersburgo.

¿Con quién comparte grupo Argentina en el Mundial de Qatar 2022?

Argentina, que aspira en Qatar a su tercera Copa del Mundo, tras la de 1978 y 1986, quedó encuadrada en el Grupo C junto a México, Polonia y Arabia Saudí.

¿A cuántos partidos de invicto llegó la Selección Argentina?

La 'albiceleste' eleva hasta 33 los partidos seguidos en los que no ha conocido la derrota. 23 victorias y diez empates para ser muy optimistas de cara a Qatar.

Los conducidos por Lionel Scaloni se sostienen como la selección con mejor racha vigente y es que no conocen la derrota desde las semifinales de la Copa América en 2019, cuando cayeron contra Brasil por 2-0, con goles de Gabriel Jesús y Roberto Firmino.