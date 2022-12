Léider Preciado 'rebobinó el casete': su ida al Mundial del 98 y los clásicos con Millonarios

El exdelantero y hoy entrenador en las divisiones menores de Santa Fe revivió algunas anécdotas suyas en paso por el combinado nacional y el cuadro ‘cardenal’.

Léider Calimenio Preciado 'rebobinó el casete' y recordó este sábado cómo se ganó un cupo dentro de los 23 convocados de la Selección Colombia que fueron al Mundial de Francia 98.

Preciado jugó un amistoso previo a la Copa del Mundo frente a Chile, en Santiago, y allí consiguió marcar por duplicado en el 2–2 con los australes, lo cual le sirvió para meterse en la lista final del técnico Hernán Darío Gómez.

“Estaba en el banco y ‘El Bolillo’ me dice ‘venga, mijo, entre y haga dos goles y lo llevo al Mundial’. Entré, hice dos goles y no le quedó de otra que llevarme (risas)”, recordó Calimenio, en el Instagram live de Santa Fe.

“Ir a un Mundial no es cualquier cosa y siento que acá le valoran a algunos, no a todos. Son solo 23 y a veces se olvidan que uno fue y representó al país y lo dio todo.”, agregó.

El tumaqueño, además, fue el autor del único tanto del combinado nacional en ese Mundial, contra la Selección de Túnez, en la primera fase del certamen.

“Apenas se reanude todo, Rafael Santos Borré me va a pasar como goleador”

“Anotar un gol en un Mundial es lo máximo porque pone a disfrutar a un país, a sus compañeros, al grupo técnico, y la verdad es que, en ese entonces, no sabía la magnitud de ese gol. A medida que uno va mirando, se da cuenta que es lo máximo”, expresó.

Por último, se refirió al baile con el que celebraba sus anotaciones y que se hizo famoso tras su participación con la 'tricolor' en el Mundial de Francia.

“El baile lo traía con Independiente Santa Fe y se volvió un poco más famoso porque ya en el Mundial lo mira todo el país, pero siempre celebraba con el ‘tun tun’”, aseveró.

Su paso por Santa Fe y los clásicos con Millonarios

Léider debutó como profesional con Santa Fe en 1995 y luego tuvo seis etapas en el cuadro ‘cardenal’, aunque no pudo ser campeón. La última fue en 2011, cuando le puso punto final a su carrera.

“Cuando empiezo a hacer goles con Santa Fe después de haber jugado con Cúcuta y Cóndor, es cuando viene el ‘Leider Calimenio oh oh oh’, que yo esperaba que llegara el partido para escuchar ese canto de parte de la hinchada, y pues eso me indicaba que hacía las cosas bien”, dijo.

Sobre los clásicos, en donde siempre tuvo participaciones destacadas gracias a sus goles, manifestó que “uno como hincha y referente de la institución, vive los clásicos con amor y deseo. A veces uno no piensa en uno sino en la hinchada, que salga a disfrutar, porque los clásicos hay que disfrutarlos. Creo que perdí no más uno solo”.

“A ellos les hice el 99, el 100 y el 101. Fueron goles bastante importantes. Cuando jugaba contra Millonarios, iba con todo. Recuerdo que cuando muere mi hermano, empiezan a cantar y no sé de dónde de saqué fuerzas y marqué gol. De ahí quedó la foto donde los mando a callar”, finalizó.