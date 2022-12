León buscará la remontada contra Tigres, en una final de Liga MX plagada de colombianos

El equipo verdiblanco, que cayó 1-0 en la ida, intentará hacer gala de su gran camapaña en el torneo regular y dar vuelta la serie contra el conjunto de Nuevo León.

Tigres de la UANL, con los colombianos Francisco Meza y Luis Quiñones definen al nuevo monarca del fútbol mexicano contra el Club León, de Andrés Mosquera Guardia, William Tesillo y Yairo Moreno.

Mientras los Tigres están a 90 minutos de adjudicarse la corona, el León tendrá que echar su resto para ganar el título y redondear su espectacular torneo en el que fue líder con 41 puntos y estableció una marca de 12 victorias consecutivas.

La Fiera también tuvo a la mejor ofensiva que marcó gol en 17 partidos consecutivos pero en los dos últimos -la vuelta de la semifinal ante América y la ida de la final ante Tigres-, no pudo anotar.

En el primer partido de la final, el ecuatoriano Ángel Mena tuvo un par de intentos sobre el arco de los Tigres que fueron resueltos por el portero argentino Nahuel Guzmán, quien lució sólido y seguro bajo los tres palos.

Mena fue el campeón de goleo en la fase regular, pero en toda la liguilla no ha sido capaz de embocar la pelota en el arco rival.

"Mena fue campeón goleador, pero nuestro juego no es individual, es colectivo", argumentó Ignacio Ambriz, técnico del León, tras la derrota en el primer partido de la final. "Llevamos dos partidos en cero", reconoció el adiestrador de La Fiera, pero "me preocuparía que no llegáramos al arco, ahora tenemos enfrente los últimos 90 minutos de la final".

El León busca el octavo título de liga de su historia para sumarlo a los conseguidos en los campeonatos: 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, Apertura-2013 y Clausura-2014.

El partido de vuelta de esta final se jugará el domingo a las 20H06 locales (01H06 GMT del lunes) en el estadio Nou Camp que tiene capacidad para 31.000 espectadores. El campeón del torneo será el vencedor en el marcador global.

En caso de empate global al término del partido de vuelta, ya no tendrán validez los criterios del gol de visitante y de posición en la tabla para desempatar; sería necesario jugar dos tiempos extra y, si persistiera la igualdad, el título se definiría en penales.

A defender el resultado:

Con ventaja de 1-0, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León del delantero francés André-Pierre Gignac buscarán un título más para su palmarés este domingo cuando enfrenten al León, en el partido de vuelta de la final del torneo Clausura-2019 del fútbol mexicano.

Los felinos universitarios tienen seis títulos de liga en sus vitrinas. Los primeros los consiguieron en las ya lejanas temporadas largas 1977-78 y 1981-82.

Después de una larga espera volvieron a coronarse ya en le época de torneos cortos y han establecido un dominio en esta década con seis finales -siete con la actual- bajo el mando del director técnico brasileño Ricardo Ferretti quien ha ganado cuatro: Apertura-2011, Apertura-2015, Apertura-2016 y Apertura-2017.

En las tres últimas coronaciones ha participado de manera decisiva el francés Gignac, quien ha exigido que los Tigres sean reconocidos como uno de los equipos grandes del balompié azteca.

"Cuando hablan de los cuatro grandes no hablan de Tigres", reclamó Gignac semanas atrás. "Respeto mucho a las Chivas, respeto mucho al América, a Pumas y a Cruz Azul, no hay ninguna duda sobre eso, pero aparte de América, ¿qué hicieron los demás los últimos 10 años?", cuestionó el goleador europeo.

Gracias a un gol de Gignac, los Tigres enfrentarán al León el domingo con la ventaja de 1-0 obtenida el jueves en el partido de ida jugado en el estadio Universitario.

Para Gignac ese gol resultó histórico porque empató al mexicano Tomás Boy como máximo anotador en la historia de los felinos con 104 goles.

