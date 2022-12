Leonel Álvarez aclaró los rumores sobre una mala relación con Falcao García

El entrenador antioqueño desmintió las versiones que hay sobre un malestar con el delantero del Galatasaray, mientras él estuvo al frente de la Selección Colombia, en 2011.

Leonel de Jesús Álvarez, es un exfutbolista y entrenador importante para Colombia, por eso sus opiniones siempre son tenidas en cuenta. En declaraciones a un canal internacional dejó en claro que no tiene mala relación con Falcao García.

“James es una excelente persona y como jugador, 'donde pone el ojo, pone la bala'”

Y ante los rumores que hay de su trato con el ‘Tigre’, el técnico señaló: “eso es mentira. En el celular que yo tenía, de corazón, hubo una información que se perdió, en el que él me decía, “profe yo no sé lo que inventan, yo con usted no tengo ningún roce, ni ningún problema”.

Continuó su relato diciendo: “no somos los mejores amigos, ni estoy en contacto permanente con él, pero créame, se lo juro por Dios, me mandó un mensaje en el que me decía, “no tengo nada contigo””.

Cabe recordar que, Álvarez Zuleta dirigió cinco partidos de la Selección Colombia, dejando como resumen: tres juegos ganados, uno empatado y uno perdido.

