Leonel Álvarez: "Yo no tuve nada que ver en la demanda por Marlos Moreno a Nacional"

El entrenador antioqueño, que fue jugador de Nacional en la década de los 80 y 90, quiso aclarar el tema relacionado con actual futbolista del Portimonense, de Portugal, y un litigio.

Desde hace ya un buen tiempo, se habló de una demanda del Club Leonel Álvarez, del balompié aficionado de Antioquia, a Nacional por la transferencia de Marlos Moreno al Manchester City, de Inglaterra.

Según los representantes de Moreno, el tradicional equipo verde no había pagado la totalidad del porcentaje. Sin embargo, en el pasado mes de agosto la Comisión del Estatuto del Jugador en la Federación Colombiana de Fútbol falló a favor de Nacional, en dicho litigio.

Este jueves, el propio Leonel Álvarez, en entrevista con Fox Sports Colombia, se refirió al caso. "Yo no tuve nada que ver en el tema de Marlos Moreno y la demanda. Eso fue de Eladio Tamayo -mentor de Moreno-, él estaba encargado del club", indicó Álvarez Zuleta.

"Yo he visto técnicos que han pasado por Nacional y Medellín...Maturana, Juan José Peláez, 'Bolillo' Gómez fueron a un lado y al otro. A mí no me lo perdonan", agregó Leonel.

El otrora volante de marca antioqueño jugó con los verdes entre 1987 y 1990, siendo campeón de la Copa Libertadores en 1989, con un papel de primer nivel en el triunfo sobre Olimpia, de Paraguay.

Y ya como técnico, dio la vuelta olímpica sentado en el banquillo de Medellín en 2009 y 2016, algo que no cayó de la mejor manera en un sector de los seguidores de Nacional.

