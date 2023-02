Lionel Messi admitió, entre risas, ser 'cargado' por sus hijos con el icónico 'Andá pa' allá bobo'

Después de su consagración en la Copa del Mundo Qatar 2022, Lionel Messi se ha mostrado abierto con la prensa a quien le ha concedido varias entrevistas en las que ha revelado varios detalles y anécdotas de la competencia, incluido el ‘¡Andá pa' allá bobo!’.

Con el campeonato mundial, el ‘10’ sumó el tan esquivo título que le faltaba a su vitrina personal, sin embargo, este hito se vio engrandecido por cómo se fueron dando las cosas a lo largo de la competencia en la que se vio una nueva faceta del verdadero ‘GOAT’.

Durante su época ‘prime’ en el Barcelona de España, Messi era reconocido por un jugador de bajo perfil y muy distante cono los medios, así como también de las polémicas y ‘encontrones’ con los rivales y cuerpo arbitral.

Qatar fue la excepción, ya que se observó un Lionel encarador no solo con la pelota, y también en palabra. De todas maneras, hubo un hecho particular que quedará marcado para siempre en el mundo del fútbol.

Aquel viernes 9 de diciembre de 2022, la Selección de Argentina definió el paso a las semifinales del certamen contra Países Bajos en un encuentro envuelto por la polémica desde la rueda prensa. La tensa situación entre los jugadores de la ‘albiceleste’ con el entrenador Louis Van Gaal, quien ‘encendió’ el juego en su previa, dio un encuentro lleno de golpes y enfrentamientos constantes hasta el último minuto en la tanda de penales.

Culminado el partido, Messi fue entrevistado en la zona mixta del estadio, mientras entregaba declaraciones cruzó mirada con el jugador neerlandés: Wout Weghorst. Inmediatamente sucedió eso, Lionel entró en un estado de furia y empezó a gritarle en plena transmisión ‘andá pa' allá bobo, ¿qué mirás bobo?’.

Este hecho trascendió el mundo del fútbol y las redes sociales que estallaron por medio de los cibernautas, al punto de hacer vasos, camisas, tatuajes, todo referente a la icónica frase del ‘10’.

Días después del campeonato, Lionel Messi concedió una entrevista al diario argentino ‘Olé’, revelando cómo fue recibido esto por su familia: “Mis hijos a veces me cargan con eso. Y cuando pasa algo o se pelean entre ellos (Thiago, Mateo, Ciro) o discuten en joda, lo tiran. Y sí, alguno que otro lo usa. Antonella también tiró el ‘andá pa' allá’ a un familiar en modo broma”.

Una frase que se convirtió en bandera. Que hoy es aún más recordada que el partido en sí. Messi cuenta que ya aprendió a convivir con el ANDA PA' ALLÁ 🗣️ pic.twitter.com/gghUmyU2k8 — Diario Olé (@DiarioOle) February 2, 2023

“Fue un momento en caliente y hoy después de haber pasado lo que pasó, no me gustaba tampoco verme de esa manera. Y que se haga viral como se hizo, no pensaba en nada. Fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes, por lo que se habló durante el partido y por cómo terminó. Y bueno, queda en una anécdota”, añadió el astro del PSG.