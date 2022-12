Lionel Messi rompió el silencio: “Sabía que no iba a ganar el Balón de Oro este año”

El astro argentino del Barcelona, de España, se refirió al galardón que recibió el croata Luka Modric y elogió a Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi habló por primera vez sobre la premiación del Balón de Oro, que se llevó el croata Luka Modric y en la que terminó en el quinto lugar.

“Sabía que no lo iba a ganar este año. Cuando escuchaba a los candidatos al premio, ya sabía que no iba a estar y ya después no esperé por ver si salía tercero o quinto”, aseguró Messi en el diario ‘Marca’, de España.

El astro argentino del Barcelona, de España, no pudo sumar su sexto galardón y terminó en el quinto lugar, detrás de Modric, Cristiano Ronaldo, Griezmann y Mbappé.

Por último, ‘La Pulga’ elogió al portugués Cristiano Ronaldo, quien vive un presente dulce con la Juventus, de Italia.

“Fue un grandísimo jugador para el Real Madrid y LaLiga… Fue una linda época la que vivimos juntos en la competición. Cada uno intentaba ganar con su equipo y fue una rivalidad sana y bella para el hincha”, indicó el futbolista argentino.

Lionel Messi se encuentra de descanso con su familia en Rosario y después viajará a Asia para adelantar la pretemporada con el Barcelona.

