¿Lionel Messi tiene futuro fuera del Barcelona? Esto opinó un expreparador físico de Argentina

Hace un par de semanas el mundo del fútbol se vio sacudido por un rumor que poco a poco tomó eco con más fuerza. Y es que diferentes medios italianos afirmaron que Lionel Messi iría al Inter de Milán, una vez finalice su contrato con Barcelona en junio 2021.

Dicho rumor cobró aún más fuerza cuando en los últimos días se conoció que la familia del astro argentino, compró una casa en la ciudad italiana.

Como era de esperarse, personas que alguna vez compartieron con Messi en el ámbito futbolero, se pronunciaron al respecto. El turno más reciente fue para Fernando Signorini, expreparador físico de la Selección Argentina en el Mundial 2010, y quien fue tajante al afirmar que su compatriota no partirá del Barcelona.

“Messi no se irá al Inter, porque no saldrá de la zona de confort que tiene en Barcelona, ya que él no ama la aventura como Maradona”, dijo en una entrevista para el portal web Fanpage.it. “En Argentina nadie piensa que Messi pueda irse del Barcelona porque allí está su casa. Está completamente inmerso allí y es un futbolista muy ‘familiero’, que no tiene espíritu de aventura como Diego”, apuntó Signorini en comparación con Maradona.

El preparador físico argentino continuó manifestando que el 10 del Barcelona no saldrá del equipo culé y mucho menos para el Inter, ya que sería una jugada que no le convendría al futbolista a sus 33 años de edad.

“Messi no saldrá de su zona de confort, y en cualquier caso, sería poco inteligente para él a esta altura de su carrera hacerlo, ni para el Inter ni para otro club. Creo que si Barcelona mejora su equipo con algunos jugadores para la próxima temporada, sin duda se quedará”.

Por último, Fernando Signorini entró en la eterna comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona, destacando las principales virtudes de cada uno y que los diferencian entre uno y otro.

“Tienen muchos puntos en común, sobre todo en el juego, pero lo que los diferencia es el carácter. Es que Diego era un líder carismático, un rebelde difícil de manejar, mientras que Messi tiene otros orígenes y un temperamento menos explosivo, aunque en los últimos dos años demostró una actitud diferente y está llevando a cabo un proceso de maduración que Maradona concretó mucho antes que él, seguramente por necesidad “, concluyó quien fuera parte del cuerpo técnico de 'El Diego' en su etapa en la Selección Argentina.