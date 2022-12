Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, un nuevo mensaje para prevenir el coronavirus

El astro del Barcelona y de la Selección de Argentina y su esposa publicaron en redes sociales mensajes en los que llaman a la solidaridad y a acatar las normas.

Estrellas de la talla de Lionel Messi se han mostrado comprometidos con los mensajes para hacer que la gente entienda las prevenciones que se deben tomar, ante la pandemia del coronavirus que afecta al mundo entero.

"Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes", publicó el astro argentino desde Barcelona.

Tanto España como Italia son dos de los países más afectados por la propagación de dicho virus.

La Copa América también se aplaza: solo falta el anuncio oficial de Conmebol

Antonella, la esposa de Messi, también escribió en sus redes sociales.

"Es aislamiento, NO VACACIONES. No bar, no visitas, no cumpleaños, no entrenamientos, no aglomeraciones, no viajes, no fiestas, no reuniones, no parques, no cines. Cumplí con el distanciamiento social. Protegete y a tus seres queridos", indicó la argentina.

