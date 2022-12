Lionel Scaloni dice que la lista para la Copa América no tendrá "grandes novedades"

El técnico de la 'Albiceleste' regresó este viernes a Argentina y dio detalles del siniestro vial que sufrió en España, la ausencia de Lionel Messi frente a Marruecos y la lista para el certamen en Brasil.

El entrenador dialogó con los medios en rueda de prensa desde el aeropuerto y se refirió a varias cuestiones.

1. SOBRE EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ CON SU BICICLETA

"Estoy bien, tuve mala suerte en el estacionamiento del colegio de mi hijo. Iba un auto para atrás, no lo vi y me lo comí entero. Pero bueno, estoy bien".

2. LA AUSENCIA DE MESSI ANTE MARRUECOS

"La decisión lógicamente fue mía cuando se me comenta que no estaba bien, que no terminó bien (ante Venezuela). Desde que asumimos nosotros los jugadores que no han estado en condiciones de jugar no han venido. Como es Leo se habla diferente, pero al contrario, la decisión fue totalmente mía".

3. MÁS SOBRE MESSI

"Leo, repito, y creo que lo dijimos, la predisposición suya en los días en Madrid fue máxima. Lo vimos muy involucrado, con chicos que a lo mejor no tenía tanto conocimiento, tanta cercanía y fue el primero en tirar para adelante. Seguramente intentaremos, no, intentaremos no, los tendremos que hacer jugar mucho mejor de lo que jugamos el partido con Venezuela (1-3) y tomar nota de lo que salió bien".

4. ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS DOS AMISTOSOS

"Lógicamente sacamos cosas positivas y negativas. Las negativas, aunque no parezcan, son positivas para lo que viene. Sabemos que hay cosas que no podemos hacer, no podemos repetir, y hay cosas que sí han funcionado y eso nos pone contentos. Sabíamos muy bien lo que pretendíamos en estos dos partidos y estamos totalmente convencidos de lo que buscamos".

5. SOBRE UNA POSIBLE SELECCIÓN LOCAL

"Intentaremos al menos que los jugadores puedan venir al predio a hablar con nosotros, charlar, si el calendario lo permite poder entrenar con ellos. Avanzar en lo que se pueda, tener una charla con un jugador, explicarle lo que uno quiere, lo que le gustó de un partido, de un movimiento. Todo lo que se pueda avanzar, bienvenido sea. Lógicamente con tiempo se podrá hacer y seguramente muchísimo mejor, pero si se puede hacer ahora y acelerar algo, mejor".

6. LAS CRÍTICAS RECIBIDAS

"Yo lo veo normal. En el cargo en el que estoy lo veo normal que haya críticas, que la gente no esté de acuerdo, que otra esté de acuerdo. Sinceramente no me preocupa eso porque es algo bastante normal".

7. SOBRE LA LISTA PARA LA COPA AMÉRICA DE BRASIL

"Las diferentes ligas van terminando en diferentes momentos y lo tenemos que tener bien en claro. No es fácil dar una lista cuando todavía hay una liga que se está jugando. Elaboraremos bien el calendario pero no va a haber grandes novedades. Tenemos más o menos en claro qué es lo que queremos".