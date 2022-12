Lionel Scaloni: "No me gustó la imagen de Argentina, pero está lejos de ser una decepción"

El seleccionador de Argentina valoró además el partido de Lionel Messi, quien reapareción con la albiceleste después del Mundial de Rusia.

Lionel Scaloni admitió este viernes, tras la derrota 1-3 ante Venezuela, que no le "gustó" la imagen de su equipo en el primer tiempo y rechazó que los dos primeros goles fueran fruto del sistema de tres centrales.

"Lógicamente (la imagen) no nos gustó, especialmente a mí. El segundo tiempo sí. Intentamos corregir la situación. El segundo tiempo deja cosas positivas, pero el primer tiempo las deja negativas. Es mejor que pasen ahora y no más adelante. A nosotros nos sirve mucho este partido", valoró en conferencia de prensa.

"No lo llamaría decepción (...) El sistema táctico a mí me sirve y a los chicos les sirve para sacar muchas conclusiones", enfocó el técnico, que insistió en dos ocasiones en que los dos primeros goles de Venezuela no tuvieron "nada que ver" con el esquema de tres centrales que planteó el entrenador en la primera parte del choque.

"Seguramente, aprendemos mucho de este partido", reiteró Scaloni, que vio "bien" a Lionel Messi en su reaparición con Argentina: "Hizo un buen partido. Las situaciones que generamos fueron todas gracias a su desequilibrio. En el segundo tiempo encontramos más sociedades con él. Duele perder, pero este partido nos sirve muchísimo para ver cómo se asociaban con él y que den un paso adelante los jugadores que lo tienen que dar. Hemos sacado conclusiones de jugadores que pueden hacer con él cosas lindas".

"Los demás son los que tienen que dar ese paso. No tengo dudas de eso. De hecho, el segundo tiempo el equipo lo entendió mucho mas", añadió el técnico, que, en ese sentido, destacó la "aparición" de Matías Suárez "abierto a la izquierda": "Lo entrenamos muy poco, pero habíamos visto que podía asociarse bien con Messi".

"Hemos visto jugadas interesantes partiendo desde la izquierda. Todavía tenemos que mejorar sobre todo en el centro del campo con Lo Celso y Paredes, que lo tienen que encontrar más (a Messi) y ellos mismos tienen que dar bastante más", agregó.

También expuso, en referencia a los 90 minutos completos que disputó Messi, que no tenía "nada estipulado con ningún jugador" sobre el tiempo que iba a jugar.

Igualmente explicó, preguntado por las molestias que arrastraba el atacante de Barcelona, que no tiene "el informe del doctor todavía de todos los jugadores" y apuntó que no sabe si Messi viajará a Marruecos: "No tengo noticias todavía".

