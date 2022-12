No, gracias.

Lionel Scaloni no se confía: "Brasil no está en crisis ni nada, sigue siendo peligroso" El entrenador argentino, Lionel Scaloni aseguró que a pesar de la 'verdeamarela' lleve cuatro partidos consecutivos sin victorias sigue siendo un combinado con grandes jugadores y lamentó que su rival no tenga a Neymar, quien es baja por lesión.