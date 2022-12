Lionel Scaloni respaldó a José Pékerman: “También hubiera dejado a Messi en el banco”

El actual entrenador de la Selección Argentina se refirió al hecho que marcó el paso de Pékerman por la ‘albiceleste’, cuando dejó al astro del Barcelona sin la posibilidad de jugar frente a los alemanes.

Lionel Scaloni respaldó en las últimas horas la decisión de José Pékerman de dejar en el banco de suplentes a Lionel Messi en el partido frente a Alemania, por los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006.

Publicidad

"Sinceramente, si me apurás, si me preguntás a mí, en el banco de suplentes, yo hubiera hecho lo mismo que Pekerman. Porque yo no pensaba: "¿Y si nos empatan y vamos a alargue?". No, nosotros teníamos que terminar el partido ahí", aseguró Scaloni, en declaraciones recogidas por el diario 'Olé'.

Cabe recordar que en aquella oportunidad, Pékerman, a poco para el final y con el partido 1–0 a favor de la ‘albiceleste’, sacó a Hernán Crespo e ingresó a Julio Cruz, dejando a Messi en el banco.

"El cambio hay que hacerlo en ese momento, la decisión era en ese momento. Para todos los entrenadores, cuando están en una competición así, las decisiones no son fáciles. Cuando termina decís '¿y si hubiera hecho esto?'. Pero la decisión había que tomarla ahí", agregó.

El drama de Hayder Palacio en Nueva York a causa del coronavirus: “He perdido a dos conocidos”

Publicidad

Scaloni, además, manifestó que el astro del Barcelona español estaba en ese momento entre algodones por una lesión que arrastraba desde hacía algún tiempo.

"Él (Messi) había tenido una lesión, dos o tres meses antes y lo tenían un poquito entre algodones porque para nosotros era importante. Eso se sabía. En ese partido, contra Alemania, nos suceden cosas que son tan fatales...", manifestó.

Publicidad

Por último, justificó el cambio de Crespo por Cruz porque "hicimos un cambio bastante lógico pensando sobre todo en la pelota parada. De hecho, después ellos nos empatan con dos cabezazos. Después, claro, la gente te dice que tenés a Leo en el banco".

En los 90 minutos, el partido terminó 1–1 y los ‘teutones’ avanzaron a las semifinales por la vía de los penaltis.