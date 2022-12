Lionel Scaloni: "Tenemos la idea clara y queremos darle continuidad y mejorarla"

El seleccionador argentino aseguró en rueda de prensa, luego del empate 0-0 contra Chile, este jueves, que el equipo mostró mejoría y cosas interesantes, frente al conjunto que jugó la Copa América.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dijo que el equipo trató de mejorar su juego respecto a la pasada Copa América, aunque al final no pudo pasar de un empate a 0-0 en el partido amistoso frente a Chile que esta noche disputaron en el Memorial Coliseum de Los Angeles.

"Como siempre lo importante es la actitud del grupo y en ese sentido hicimos cosas interesantes y otras no lo fueron tanto, pero me quedo con lo positivo", declaró Scaloni. "Hay que tener en cuenta que el equipo no ha tenido tiempo de descansar y el aspecto físico siempre es muy importante".

Scaloni recordó la "paliza" de viajes que tienen los jugadores que llegan a la selección procedentes de sus respectivos equipos con los que compiten en las distintas ligas del mundo.

"Cuando el equipo estuvo reforzado con gente joven y fresca, en la segunda parte, me gustó cómo jugó el grupo porque además ayudamos a que ellos se acoplen y también tengan minutos", destacó Scaloni. "Tenemos la idea clara de lo que hicimos en la Copa América y quisimos darle continuidad y mejorarla".

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Scaloni reiteró que sólo habían tenido un día de trabajo, que fue el martes, pero hicieron cosas interesantes que son con las que se queda de cara al futuro, por lo que no había quejas sino que "estaban bien".

El técnico de la selección argentina no ocultó que debe llegar el momento de los jóvenes, que puedan ser recambio dentro del equipo y por lo tanto necesitan recibir minutos, además de que ya han demostrado que tienen nivel para estar en el equipo nacional.

"Lógicamente, poco a poco, necesitan minutos, y lo que hicieron esta noche durante el partido fue positivo por lo que me pone contento", analizó Scaloni. "No debemos olvidar que nos enfrentamos a un rival muy difícil, que juega con el cuchillo entre los dientes cada vez que se enfrenta a Argentina.

Scaloni insistió que la entrada de nuevos jugadores a la selección es algo muy positivo que espera que sea aun más provechosa cuando el equipo se enfrente el próximo martes a México en el Alamodome de San Antonio.

"Creo que tendremos algo más de tiempo para trabajar y también para descansar, lo que nos permitirá llegar al partido el mejor condición física y mental", destacó Scaloni. "Siempre debemos sacar aspectos positivos de cada partido y esta noche, al margen del resultado, se dieron".