“Liverpool vs. Atlético pudo ser el evento que influyó en el ascenso de casos de coronavirus”

Dicho encuentro se jugó el pasado 11 de marzo, en el estadio de Anfield, y contó con la presencia de 54.000 personas. En Liverpool, van 262 casos positivos por covid–19.

El director de salud pública de Liverpool, Matthew Ashton, dijo este jueves que el partido entre Liverpool y Atlético Madrid, en la Champions League, no se debió jugar.

Sus declaraciones se dan en medio de la preocupación por el creciente número de casos confirmados por coronavirus en esa ciudad, que ya llega a 262, de acuerdo con el más reciente reporte.

"No fue la decisión correcta organizar el partido. Per la gente no toma malas decisiones a propósito, tal vez la gravedad de la situación no se entendía en todo el gobierno en ese momento”, le dijo Ashton al diario ‘The Guardian’.

“Aunque nunca lo sabremos, el juego del Atlético de Madrid podría haber sido uno de los eventos culturales y reuniones que influyeron en el ascenso en Liverpool. Definitivamente es uno que se incluirá en la lista para el aprendizaje y para una futura investigación, de modo que las organizaciones puedan aprender y no cometer errores similares ", agregó.

“Para entonces, Madrid se había convertido en un centro de propagación del virus. La Liga decidió ese día que todos los partidos debían jugarse a puerta cerrada y el gobierno de España ordenó el cierre de las escuelas el día anterior”, aseguró ‘The Guardian’.

