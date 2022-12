Lo de Valverde no fue casualidad: "En los últimos meses hablamos con muchos entrenadores"

El presidente del Barcelona, sin embargo, aseguró que no le gustó como se dieron las cosas y que hubiera preferido esperar al final de la temporada.

Josep Maria Bartomeu, justificó la destitución del entrenador Ernesto Valverde en que, pese a los resultados, la dinámica del equipo era mejorable y apuntó que en eso coincidían tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico.

"Nosotros sabíamos desde hacía tiempo que la dinámica del equipo era mejorable, pese a que los resultados estaban muy bien. Con Valverde teníamos una relación estrecha y de mucha complicidad y lo habíamos hablado muchas veces", desveló Bartomeu en la presentación de Quique Setién como nuevo técnico del conjunto azulgrana.

El presidente del Barça reconoció que las formas en las que se ha producido el relevo en el banquillo no han sido las más adecuadas: "Evidentemente que a mí me habría gustado que las cosas se hubieran hecho de otra manera. El talante de esta junta directiva y del club no es este".

Sin embargo, defendió que, pese a que hace pocos días trascendió que se había reunido con Xavi Hernández en Catar, la secretaría técnica hace tiempo que estaba trabajando con discreción en el cambio de entrenador.

"En las ultimas semanas y últimos meses hemos hablado con muchos entrenadores sobre el futuro. El trabajo estaba hecho y por eso era el momento de hacer ahora el cambio", argumentó.

Según Bartomeu, el Barça no podía esperar hasta el final de la presente campaña para iniciar un nuevo proyecto. "Necesitábamos un impulso para afrontar esta segunda mitad de temporada. Los objetivos son máximos y, con esta nueva dinámica, creemos que podemos ganar la Liga, la Champions y la Copa", indicó.

En cualquier caso, Josep Maria Bartomeu agradeció el trabajo de Valverde durante estos dos años y medio -"hemos disfrutado, hemos triunfado y hemos ganado", destacó- y recordó que cuando hubo "un montón de peticiones" para echar al entrenador tras la debacle de Liverpool, él siguió confiando en él.

En este sentido, también quiso agradecer a Setién "el haber aceptado el reto" y recordó que, aunque el preparador cántabro ha firmado hasta el 30 de junio de 2022, "como hay elecciones en 2021, el presidente que salga elegido tiene una cláusula de liberación por si quiere hacer un cambio".

Por su parte, el director deportivo del FC Barcelona, Eric Abidal, defendió la elección de Quique Setién como nuevo entrenador del conjunto azulgrana, sin querer entrar en detalles sobre el 'no' de Xavi para hacerse cargo del banquillo.

"Quique está aquí porque tiene un proyecto. Su ADN y su filosofía de juego nos gustaron, pero lo más impactante para mí es la colaboración y el 'feeling' que tiene con sus jugadores y su manera de trabajar y entrenar, siempre centrada en los pequeños detalles. Para nosotros, es el entrenador perfecto", sentenció.