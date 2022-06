¡Lo dejó claro! Gareth Bale descartó que fichará por el Getafe, de España, para la próxima temporada

Gareth Bale, capitán de País de Gales y jugador del Real Madrid desde 2013, ha descartado este viernes en conferencia de prensa que el Getafe vaya a ser su próximo equipo.

Dos días después de que Ángel Torres, presidente del Getafe, anunciase que les había sido ofrecido el zurdo galés para la próxima campaña, el propio futbolista fue tajante al descartar, entre sonrisas, esta opción ante los medios informativos en la víspera del partido ante Bélgica de la Liga de Naciones: "No me voy al Getafe, eso seguro".

"Alguien se lo puede tomar a broma pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador", dijo Ángel Torres, quien añadió: "No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible".

Bale aseveró que tomará una decisión sobre su futuro después de irse de vacaciones una vez que concluya esta serie de partidos de selecciones internacionales. El 'expreso de Cardiff', de 32 años, es ahora mismo agente libre y ya ha sido vinculado a varios clubes, más tras la clasificación de País de Gales para el Mundial de Catar 2022, que le obliga a llegar en forma y con cierto ritmo competitivo.

"Solo quiero jugar antes de la Copa del Mundo para estar lo más en forma posible", asumió Bale, quien apuntó: "Ojalá pueda disfrutar de mis vacaciones y luego decidir dónde quiero estar y qué quiero hacer para tratar de jugar y estar lo más en forma posible para la Copa del Mundo. Una vez que vuelva a jugar fútbol normal, mi cuerpo se recuperará".

"Es muy difícil cuando estás dentro y fuera de un equipo conseguir un ritmo en términos de forma física y salud. Cualquier jugador te lo dirá, jugando semana tras semana, tu cuerpo se vuelve más robusto, te acostumbras y te pones en forma. Solo necesito jugar", explicó.

Bale también se mostró partidario de que la federación de su país haga un contrato de larga duración al seleccionador Rob Page, al que se ha ampliado su vinculación, pero de momento hasta el final del Mundial de Catar.

"Creo que es el técnico que debe estar a largo plazo. No creo que haya ninguna duda en el vestuario o por parte de la afición. Ha hecho un trabajo increíble pese a entrar en circunstancias difíciles. Tenemos una gran relación, esa buena mezcla en la que podemos divertirnos un poco pero, cuando se necesita trabajar, trabajamos duro. Hay un gran equilibrio", explicó Bale.