Lo que faltaba: Rodrygo fue expulsado de manera insólita y se perderá el clásico contra Barcelona

El delantero brasileño vio la roja este domingo con el Real Madrid-Castilla por doble amarilla. La segunda tras celebrar su tanto en la cara del guardameta del San Sebastián de los Reyes.

Rodrygo Goes, aún con ficha del filial a pesar de ser un habitual en los entrenamientos del primer equipo, volvió a participar a las órdenes de Raúl González Blanco para no perder ritmo de competición ya que no juega en LaLiga Santander desde el 26 de enero, cuando disputó el partido prácticamente completo en Zorrilla ante el Valladolid y fue sustituido en el tiempo añadido por el serbio Luka Jovic.

Un encuentro frente al San Sebastián de los Reyes (2-0) que también supuso el debut de su compatriota Reinier Jesus, pero que le salió muy caro Rodrygo ya que vio dos tarjetas amarillas. La primera por cortar un contragolpe en el minuto 38 y la segunda ya que, después de marcar el 2-0 definitivo, en el m.88, en un contragolpe generado con un jugador del San Sebastián de los Reyes en el suelo y definir con gran calidad con la diestra, el guardameta visitante, Xabi Irureta, se acercó a reprocharle que no tirase el balón fuera y el brasileño reaccionó celebrando el gol en su cara.

Rifirrafe tras el que el colegiado le expulsó y esto hace que el francés Zinedine Zidane no pueda contar con él para el Clásico frente al Barcelona. Otro contratiempo más para el técnico, que el sábado vio como el belga Eden Hazard volvía a lesionarse de gravedad con una sufrir una fisura en el peroné distal derecho.