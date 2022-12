"Loca", así llamó la mamá a Daniela Cortés: vea acá los videos de la defensa de Sebastián Villa

Este viernes, se conocieron en redes sociales algunas de las pruebas que presentó el jugador de Boca Juniors, para defenderse de la acusación de agresión por parte de su expareja.

Sebastián Villa se defendió y con videos que se filtraron en redes sociales, mostró algunas discusiones con Daniela Cortés.

Sebastián Villa hace ver a su exnovia como una interesada y apegada a su dinero

En una de las pruebas presentadas por el futbolista colombiano se ve cómo él graba mientras discute con su expareja, a quien le dice: “Mira cómo te vuelves, yo ya no la quiero Daniela, qué hago si ya no la quiero”.

Luego se ve que Cortés le pega un supuesto puño por la espalda y el sigue grabando y Villa dice: “Mira cómo me pega. Aquí está la prueba para que después no diga que Sebastián es el que le dice cosas, y esto y lo otro, no me deja salir. Le pido el favor que me respete, que lo de nosotros terminó”.

Además, en otro de los videos se ve una conversación de la mamá de Daniela, en la que le pide que “no le hable, déjelo solo, en paz, te tienes que calmar, deja de ser loca, estas actuando como una loca”.

En el último video que aporta la defensa de Villa a la causa el jugador denuncia que Cortés lo agrede con un golpe en la espalda.

Está serie de videos fueron aportados a la justicia en la declaración de Villa

La causa sigue si curso en la fiscalía de Esteban Echeverría pic.twitter.com/bzeHxX4lF5 — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

El jugador declara que no agredió a Cortés y que su ex pareja no le dejaba salir de su vivienda 👇 pic.twitter.com/DshJAS5cLs — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020