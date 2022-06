Los 'arqueros en alquiler', una cuota de emprendimiento que tiene éxito en Medellín

No pudo cumplir su sueño de llegar al fútbol como profesional desde la posición de arquero, no obstante, Cristian Camilo Muñoz Pérez no se rindió y gracias a un ingenioso emprendimiento su objetivo de estar en las canchas de fútbol, de alguna manera se cumplió.

Y es que el antioqueño no pudo tener una mejor idea para sacarle provecho a su talento bajo los tres palos. Su negocio se dedica a prestar servicios de arqueros. para cualquier clase de partidos, de fútbol 5, fútbol 7 o de fútbol 11, en la ciudad de Medellín y en sus zonas cercanas.

Cristian Camilo ha tenido la fortuna que con su emprendimiento hasta le ha podido atajar los 'partiditos' hasta al propio James Rodríguez, quien disfruta de algunas semanas de descanso en la ciudad de Medellín.

"Me fue muy bien, tuve la oportunidad de sacarle varios balones, se siento uno muy orgulloso. Tengo talento", dijo un risueño Muñoz Pérez, en declaraciones a 'Noticias Caracol'.

Este negocio es una oportunidad de vida tanto para él como para sus más de 35 arqueros, que siguen activos y preparándose para los retos que se les presenta semana a semana.

"Gente que realmente no ha conseguido trabajo, pero tiene talento, tapan mucho y es una forma de ayudarles ya que no tienen una fuente de ingreso. también para apoyarlos, que todos podemos crecer y el fútbol", continuó Muñoz Pérez en el contacto que tuvo con nuestra periodista Lina Tobón.