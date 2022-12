"Los chicos me dijeron que les ofrecían un par de botines": fiscal sobre el caso de prostitución en Independiente

Varios adolescentes del club argentino de fútbol Independiente rindieron declaraciones este lunes ante la justicia por una denuncia de casos de prostitución de menores por la cual ya fue detenido un árbitro y su abogado, informó la fiscal María Soledad Garibaldi.

Garibaldi se propone entrevistar a todos los jóvenes que entrenan en Independiente, luego de que un adolescente de 17 años refirió al psicólogo del club que había casos de prostitución, lo que llevó a los directivos del equipo a presentar la denuncia ante la justicia.

Se trata de medio centenar de adolescentes de entre 13 y 19 años, muchos del interior del país, que se alojan en una pensión del club en la localidad de Avellaneda, a las afueras de Buenos Aires.

"De los cinco chicos con los que hablé (este lunes), tres nos aportaron información. Uno de ellos me dijo que no le llegó a pasar, pero que los contactaron. Los chicos ya sabían que esto pasaba", dijo la fiscal a la prensa.

"Los chicos me llegaron a decir que les ofrecían hacerlo por un par de botines o por calzoncillos boxer", añadió.

Por el caso quedó detenido el árbitro Martín Bustos y también su abogado, quien habría destruido un celular en un intento de ocultar evidencia.

Según la fiscal, casos similares pueden haberse producido también en otros clubes.

- "Parte del escenario" -

Daniel Llermanos, abogado de Independiente, defendió al equipo de primera división y sostuvo que "el club no es en realidad víctima de esto, sino que ha sido parte del escenario y como su profesional lo ha detectado se cumple con la obligación de ponerlo en manos de la justicia".

El entrenador del primer equipo del rojo, Ariel Holan, deslindó a la institución deportiva del escándalo.

"Desgraciadamente, no me sorprendió. Esto es algo que está tapado y es un problema de la sociedad, como la droga, el alcohol o la trata de personas. Esto no es un tema del deporte o de Independiente", declaró.

Para el abogado Andres Bonicalzi, de la ONG Ayuda a Víctimas de Violación, los casos que pudo haber de prostitución en el club tienen que ver con la "ingenuidad en estos chicos, que aún no tienen formada la personalidad".

Bonicalzi destacó que se trata de jovencitos que se encuentran alejados de sus familias y de su entorno habitual, lo que los hace vulnerables.

"Ven a su club como un ideal, lo ven con rasgos paternales. Están lejos de sus padres. (Los abusadores) aprovechan su inmadurez, aprovechan la necesidad de pertenencia de los chicos", refirió.

Independiente, conocido como el 'Rey de Copas' porque suma 17 títulos internacionales con su primera plantilla, tiene equipos desde las inferiores hasta la reserva, además de un centro de formación de fútbol y un centro educativo escolar que abarcan desde el nivel inicial hasta el bachillerato.