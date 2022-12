"Los directivos tiene culpa en parte de lo que sucede ahora en el fútbol colombiano"

En charla con GolCaracol.com, Óscar Córdoba habló este martes sobre la crisis de los clubes colombianos ante la aparición del coronavirus y la suspensión de la Liga I 2020.

Para la segunda entrega de la entrevista con Óscar Córdoba, hablamos a propósito de la crisis admnistrativa que vive el fútbol colombiano por la falta de recursos económicos, sacado a la luz muchos problemas internos dentro de la Dimayor..

¿Cree usted que los directivos tienen responsabilidad en los problemas económicos de los clubes?

“los directivos tienen culpa en parte, pero no es total porque nadie tenía en su radar el tema de la pandemia, no estábamos preparados para esto y todavía no entendemos cómo responder ante esta situación”.

¿Deben los jugadores ajustar sus sueldos para ayudar a la solvencia de los equipos del fútbol nacional?

“No puedo hablar del bolsillo de las personas porque, dentro del tema de supervivencia y del mercado, yo creo que hay que entrar a revisar hasta donde los equipos pueden soportar los salarios que están viviendo, entendiendo que hay jugadores que no se ganan la millonada de Europa, pero también ganan muy bien para la economía de nuestro país”.

Cabe recordar que este martes se reunieron 35 clubes con el objetivo de limar asperezas y poder recuperar la unidad que les permitan llegar a acuerdos para definir el campeonato que se realizará, después de la cuarentena por el coronavirus.