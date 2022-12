Los hábitos desconocidos de Diego Herner: invierte en la bolsa y estudia psicología y economía

El central argentino que pasó por Medellín y América, con el que consiguió el ascenso a primera división, le reveló a la prensa de su país lo que hace en sus tiempos libres.

Diego Herner dejó América de Cali en 2018 y regresó a su país para jugar con Alvarado, un equipo modesto del Federal A con el que consiguió este año un hecho histórico: ascender a la segunda división del fútbol argentino.

Desde allí, el defensor central argentino, de 35 años, le reveló al diario “La Capital”, de Mar del Plata, las llamativas actividades que realiza cuando no está vestido de cortos y con la pelota.

“Opero en la bolsa de valores. Miro fútbol; partidos, no programas. Estudio y leo mucho de psicología y economía. Antes no había celulares en los viajes y llevaba libros. Ahora tengo muchos en forma digital y escucho audiolibros, mucho sobre crecimiento personal, educación financiera, cultura”, aseguró el futbolista.

“No tengo cosas de fútbol en casa. Muy pocas camisetas, de algunos jugadores que me marcaron, pero las guardo, no están colgadas. Ni siquiera hay fotos mías. En casa soy yo, no un jugador”, agregó.

Herner es recordado en Colombia tras su paso por Independiente Medellín y América de Cali, con el que consiguió el ascenso a la primera división en 2016, siendo uno de los líderes de la defensa.