Los homenajes, un año después, de la muerte de José Antonio ‘La Perla’ Reyes

Este lunes se cumple un año del fallecimiento del mediocampista español, quien jugase para el Arsenal, Real Madrid, Sevilla, entre otros. Un accidente automovilístico le arrebató el aliento al futbolista, a sus 35 años.

El mundo del fútbol recordó este lunes con cariño y añoranza al internacional José Antonio Reyes, la 'perla de Utrera", ídolo del sevillismo y uno de los grandes exponentes de la magia y del arte con el balón en los pies, en el primer aniversario de su muerte a los 35 años en un accidente de tráfico.

Clubes, instituciones, compañeros, amigos y aficionados honraron con mensajes de admiración y nostalgia la memoria del considerado como el jugador más talentoso salido de la cantera sevillista, que vio truncada de forma abrupta su exitosa carrera el 1 de junio de 2019 por un accidente en el que falleció su primo Jonathan Reyes y resultó herido grave otro primo suyo, Juan Manuel Calderón.

Además de homenajearle con una ofrenda floral en el cementerio de su pueblo y con un minuto de silencio de su primera plantilla al inicio del entrenamiento, el Sevilla, su club de siempre, rememoró su trayectoria con un vídeo titulado "José Antonio Reyes: irrepetible, imprescindible e inolvidable. Hoy y siempre... #ReyesLeyenda".

"'Desde chico iba a la Bombonera, pero la vida se lo llevó al cielo, tercer anillo de la Bombonera... Y para honrar la muerte de mi amigo, ahora el estadio es una caldera...' Te seguimos soñando, José Antonio", escribió en Twitter el Sevilla reproduciendo uno de los cánticos que se escuchan en el Ramón Sánchez Pizjuán.

LaLiga difundió otro vídeo con goles suyos con los equipos por los que pasó (Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Espanyol, Córdoba, Xinjiang Tianshan y Extremadura) y palabras de cariño: "Las leyendas son eternas. Un año sin ti, José Antonio. No te olvidamos, Reyes" y "Un genio que nos dejó demasiado pronto. ¡Nunca te olvidaremos, Reyes!".

El Arsenal inglés, que lo fichó en enero de 2004 y fue su primera experiencia fuera del Sevilla, también publicó una imagen de su exdelantero en esa red social y el siguiente texto: "Jose Antonio Reyes: September 1, 1983-June 1, 2019. Forever a Gunner".

Otro de sus equipos, el Córdoba, subrayó que "hoy se cumple un año de la trágica pérdida de uno de los héroes de la gesta más épica que se recordará en la historia del cordobesismo" y añadió: "Gracias por todo, #EternoReyes. Tu Reino no te olvida".

"Hoy hace un año que nos dejó uno de los mayores talentos, por no decir el mayor, que nos ha dado la carretera de Utrera. Aún no me lo creo. Te marchaste siendo un mito y lo seguirás siendo de por vida. Te echamos mucho de menos, José Antonio", destacó su paisano Joaquín Caparrós, el entrenador con el que se asentó en Primera.

También le recordaron excompañeros como Juan Cala, que publicó una foto junto a él y el texto: "Un año sin ti"; el argentino Nico Pareja, que escribió "Siempre en nuestros corazones, querido amigo"; o Diego Capel, con el mensaje: "Un año sin ti hermano! Cómo echo de menos estos momentos contigo y esa sonrisa eterna".

También se acordaron de Reyes la Federación de Peñas Sevillistas -"Un año sin ti, pero recordándote a diario"-; la Real Federación Andaluza de Fútbol, con palabras de cariño: "Un año sin ti, pero tu recuerdo será eterno. El fútbol andaluz te rinde homenaje en el primer aniversario de tu adiós".

Entre otros clubes, el CD Utrera, donde empezó de niño, escribió "Tu pueblo no te olvida"; y otros como el Cádiz o el Elche enviaron "un fuerte abrazo a su familia, amigos y clubes en cuya historia grabó su nombre", como reza el tuit de la entidad cadista.

Reyes falleció hace un año en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-376 entre Sevilla y Utrera cuando volvía de Almendralejo (Badajoz) tras entrenarse con el Extremadura.