Los ladrones no respetan pinta: Faustino Asprilla, víctima de los 'rompevidrios' en Bogotá

Bien es sabido que la inseguridad anda disparada en la ciudad de Bogotá y este jueves Faustino Asprilla, leyenda de la Selección Colombia, sufrió un atraco en un abrir y cerrar de ojos, mientras que descendió de su camioneta para hacer una diligencia bancaria.

"Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá, en el Parque de la 93, me bajé a un cajero, mientras tanto me rompieron el vidrio, me sacaron un bolso que tenía. Todo en un minuto", explicó 'el Tino' Asprilla, visiblemente contrariado.

Cabe indicar que el tulueño se encuentra en la capital de la República cumpliendo compromisos laborales, como panelista en un canal deportivo.

Hace pocos minutos, Asprilla compartió un video junto a 'Caremonja' hablando del lamentable acontecimiento, aunque todo fue risas y chanzas.