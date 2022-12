Los 'mimos' entre Cristiano y Messi: "Tenemos una rivalidad linda, somos la historia del fútbol"

El portugués y el argentino coincidieron en el sorteo de la Champions League, donde hicieron parte de la terna para el premio del mejor jugador de Europa en la pasada temporada.

Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus, calificó la "rivalidad" que ha mantenido durante los últimos quince años con el argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, como "historia" del fútbol.

"Echo de menos jugar en España. Teníamos esa batalla durante los últimos quince años. Creo que yo le he ayudado a él a crecer y él me ha ayudado a crecer a mí. Creo que esta rivalidad es historia del fútbol", señaló Ronalo durante la entrega de los premios anuales de la UEFA.

Una gala en la que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvieron a mostrar, pese a su rivalidad sobre los terrenos de juego, una cercanía personal.

"Como sabéis tenemos una buena relación. No hemos cenado juntos todavía, pero en el futuro...", añadió el delantero del Juventus italiano.

Una sintonía personal que confirmó Lionel Messi, que no dudó en calificar de "linda" la rivalidad deportiva que mantiene con el internacional portugués, con el que coincidió durante muchos años en la Liga española.

"Ya lo dije en su momento. Era una rivalidad linda, sobre todo, porque estaba en el Real Madrid también. Ahora está en un gran equipo también y lo vemos desde España", indicó Messi.

Cristiano Ronaldo, asimismo, destacó los logros que ha cosechado en su primera temporada en el Juventus.

"Ha sido un año especial. Después de nueve años en el Real Madrid fue un cambio importante, pero conseguí tres títulos: la Supercopa, la Liga italiana y la Liga de Naciones con Portugal. A nivel personal creo que lo hice muy bien y colectivamente también. Estoy muy contento de estar aquí y de seguir batiendo récords", afirmó el jugador portugués.

Cristiano Ronaldo, que al ser preguntado por la fecha de su posible retirada y si ésta coincidiría con la de Lionel Messi, advirtió de que se sigue viendo joven y con ganas de seguir peleando por los máximos títulos tanto individual como colectivamente.

"Él (Messi) es dos años más joven que yo, pero me veo bien con mi edad, así que no es mala idea. Espero estar aquí el año que viene y en dos años y en tres años. La gente a la que no le caigo bien me va a ver aquí", concluyó Ronaldo.

