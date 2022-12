Los organizadores del Mundial de Rusia endurecen seguridad pensando en los hooligans

Según el vicepresidente del Comité de Organización, Alexander Djordjadze, los hinchas violentos son un problema “inflado”, por lo que la seguridad estará en muy alto nivel para evitar disturbios.

"Para nosotros, no hay problema con el hooliganismo, que está más bien extendido a nivel de clubes, por lo que no lo vemos como una amenaza", aseguró Djordjadze, quien se halla en China para participar en un foro mundial sobre el fútbol.

"Es un problema minúsculo con respecto a la preparación de una Copa del Mundo. Por supuesto que está inflado por los medios de comunicación de algunos países. El Mundial será muy seguro, animamos a los aficionados a que vengan", prosiguió.

"Estaría bien que la gente siga sus instintos, vengan al Mundial y no escuchen a las informaciones algunas veces falsas y otras veces exageradas. Nuestras agencias de seguridad están tomando las medidas, conocen a las personas de las listas de hooligans que no tendrán el derecho a acceder a los estadios, como se ha hecho en Reino Unido, así que para nosotros no es un problema", insistió.

"De manera general, la seguridad estará a un nivel muy alto tras las experiencias del pasado reciente", concluyó Djordjadze.

A pesar de estas declaraciones, el contexto general actual no incita al optimismo. Tras los ataques brutales preparados por grupos de aficionados rusos en Francia durante la Eurocopa de 2016, un parlamentario local pidió legalizar la violencia de los seguidores al margen del fútbol, al considerarlo como un espectáculo. Un 'capo' local también aseguró en un documental británico que se espera un verdadero "festival de violencia" en Rusia en un año.

El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó en abril una ley que endurece la legislación contra los responsables de disturbios en eventos deportivos.

La primera prueba en Rusia tendrá lugar con la ocasión de la Copa de las Confederaciones, que se celebrará del 17 de junio al 2 de julio de este año.