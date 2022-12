"¿Los rumores sobre Neymar? Son humo", Kyllian Mbappé habló claro sobre el futuro del brasileño

Así lo aseguró el delantero francés luego de proclamarse campeón de la Copa de la Liga con el PSG

Kyllian Mbappé una de las figuras del PSG, junto con el brasileño Neymar en el PSG, quiso despejar todos los rumores que ubican lejos de París la próxima temporada al exjugador de Barcelona.

"¿Los rumores sobre Neymar? Son humo", señaló Mbappé al medio francés 'Telefoot'.

De hecho, el delantero francés comentó infidencias sobre la relación que mantiene con el astro brasileño que llegó para la presente temporada al PSG a cambio de 222 millones de euros.

"Me envía mensajes, me da noticias. Le deseé un buen Mundial pero no ganarlo", bromeó Mbappé.

Inclusive, el delantero francés dio su opinión sobre el momento por el que atraviesa el entrenador del PSG, Unai Emery, a quien también ubican lejos de París, la próxima temporada.

"No estoy seguro de que Emery se vaya a ir, incluso si finaliza su contrato. No sé si él habla con el club. Ya veremos quién lo reemplaza si se va, pero él no se va, de momento", concluyó Mbappé.