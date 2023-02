Los temores de la mujer que acusó a Dani Alves por supuesto abuso sexual: no pasa sus mejores días

En los últimos días el caso de Dani Alves, quien fue lateral derecho de la Selección de Brasil y mítico con el Barcelona en sus mejores años, es cada vez más mediático. Luego de saber lo que presuntamente sucedió en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre del 2022, el brasileño fue ingresado en prisión provisional.

"No me van a creer", fue lo que dijo y repetía una y otra vez la víctima de Dani Alves aquella noche en la que todo sucedió. Dadas las circunstancias, apenas el futbolista fue ingresado en prisión, lo único que le pudo decir a su abogada fue "me creyeron".

Aún así, la joven de 23 años piensa que su credibilidad es endeble y continúa temiendo que no le van a creer. Así fue como su abogada lo explicó: "La víctima está aterrada de miedo, no se creía que Dani Alves terminaría en prisión y cuando esto sucedió me dijo: 'Me han creído'".

Y no solo a esto es a lo que se resume la situación de la mujer, teme también que su identidad sea desvelada en algún momento. Ester García, abogada de la joven, comentó que "tiene pánico a que la identifiquen los medios de comunicación, aunque el auto de prisión la tranquilizó por el momento".

Por ahora, no son los mejores días para ella y desde esa noche en donde presuntamente todo aconteció, se encuentra en tratamiento psicológico en el que ha tenido que empezar a consumir ansiolíticos, medicamentos para mitigar los síntomas de la ansiedad y angustia.

"Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. El hospital le recetó todo un tratamiento encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, porque el futbolista no usó preservativo" fue lo que dejó saber su abogada.

Problemas para dormir, ansiedad y estrés son los síntomas que Ester García ha confirmado que se han vuelto parte del día a día de la joven.

Dani Alves, quien es el futbolista con más títulos oficiales, 42 en total entre selección y clubes, se le negó la libertad condicional, recurso que pidió su defensa. Dicha apelaión fue negado por un juez.

Desde el pasado 20 de enero, el brasileño está recluido en una prisión de Barcelona y su defensa mencionó que el riesgo de fuga no existe, dado que cuenta con un lugar en Barcelona y sus ingresos, luego del escándalo y su retiro, ya no son lo que solían ser.