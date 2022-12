Los tres goles por los que Faustino Asprilla jamás volvió a comprar un trago en Newcastle

Se acerca el aniversario 20 de los tres goles al Barcelona en la Champions. Desde esa noche, se volvió inolvidable para la afición, que aún hoy le invita las copas que se toma.

Se acerca el aniversario de una de las mejores noches en la carrera de Faustino Asprilla como futbolista. Los tres goles que le marcó al Barcelona en la Liga de Campeones jugando para Newcastle, un 17 de septiembre de 1997, aún se festejan entre los aficionados del conjunto inglés. El ‘Tino’ tampoco olvida cuando ese juego (3-2 final) marcó su paso por Inglaterra.

En una entrevista concedida al diario ‘Daily Mail’, Asprilla reveló que estuvo a punto de no jugar aquella noche por estar castigado. “No fui a una reunión del equipo. No era bueno para esas cosas. Entonces me multaron. Así que no esperaba jugar contra el Barcelona. Cuando me nombraron en la titular me sorprendí”, contó el exdelantero colombiano.

“Fue uno de los mayores partidos de la historia del club, el primero en la Liga de Campeones. Alan Shearer estaba lesionado y Les Ferdinand había sido vendido, así que me necesitaban. Estaba hecho para noches cosas esas”, explicó el autor de los tres goles del triunfo.

“Barcelona hizo dos goles al final, pero nada iba a dañar ese juego. ¡‘Tino’ 3 Barcelona 2! Fue increíble, una de las mejores noches de mi carrera. Mi padre estaba allí y los aficionados le decían: ‘Gracias, gracias, nos has traído un regalo de Dios a Newcastle’", recordó.

Además, Asprilla explicó que llegó al equipo inglés pensando que allí iba a estar de playa en playa a bordo de un yate. Algo que nunca sucedió. “Pensé que Newcastle estaba junto al mar y que estaría navegando yates. No sabía que el agua era peligrosa ... y no había yates. Eso sí, había muchas mujeres hermosas en Newcastle".

Ya hace 20 años de su gesta y aún hoy los hinchas no la olvidan. Lo invitan a brindar. "Desde ese día nunca he tenido que comprar una copa (de licor) en Newcastle. Hay una imagen gigante de mi celebración de esa noche dentro de St James 'Park. Si miras de cerca, puedes ver donde lo firmé cuando volví hace muchos años”.