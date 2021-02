¡Los tumbadores de los talentos del fútbol y de sus familias! Crónica de un falso fichaje

El diario 'El País' de Cali, junto a otros medios suramericanos, denunció el pasado domingo a una red de estafadores que engaña a jóvenes de escasos recursos y sus familias con la promesa de llevarlos al fútbol de Europa y Asia.

La supermodelo que inspira a Tom Brady, la leyenda que logró su séptimo título del Super Bowl

Según dicha investigación, "se han registrado 217 casos de deportistas que terminaron siendo víctimas de un mercado ilegal que incluye desde estafa y trata de personas hasta explotación sexual".

Una de esas tantas víctimas de estafa fue el colombiano Yeison Pérez, a quien le prometieron con ir a jugar al Al-Wasl Football Club, de Dubai, a cambio de una importante suma de dinero.

"Mucha fantasía, no coman cuento": las inconsistencias de una "oferta" de Pablo Escobar a Menotti

"He jugado en las divisiones menores de Real Cartagena, Cali, Tolima y nunca tuve la oportunidad de debutar en Colombia. Se me presentó la oportunidad de presentarme en España, pero me tuve que devolver a Colombia por el Covid-19", empezó Pérez, en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Publicidad

"Cuando regresé, me contactaron para ir a jugar a Dubái, me enviaron contrato, precontrato, todo. Ahí fue que me sucedió eso, me robaron 4 millones aproximadamente. Se aprovecharon de mis sueños de salir adelante y ayudar a mi familia", agregó.

Y continuó: "Como a tres amigos míos les sucedió lo mismo. He visto otros casos en los que las personas han coincidido con el mismo estafador. Le hacen un mal a uno y a nuestras familias, que confían en nuestro talento y nos quieren ver bien".

Mundial de Clubes: 'Lewangolski', doblete y victoria 2-0 del Bayern Múnich sobre Al-Ahly

Por último, el joven jugador, quien se desempeña como extremo, aseguró que "en estos momentos estoy sin club, sigo entrenando, no pierdo la motivación y espero tener la posibilidad de hacer una prueba en algún club".