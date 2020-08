Louis Van Gaal: "No diré donde, pero trabajé con jugadores que pensé que eran homosexuales"

Louis Van Gaal concedió una entrevista para el portal ‘Gaykrant’, especializado en contenido noticioso sobre la comunidad LGBTI+, donde habló fuertemente sobre el miedo que pueden sentir los futbolistas, al declararse homosexuales.

“En general, esto no se discute en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol tiene una realidad pasada de moda y es muy conservador en cuanto al pensar y al hacer. Y así también son las personas homosexuales, porque temen las consecuencias", indicó el exentreandor durante la charla.

"¿Por qué no un jugador querría destacarse por eso? ¿Por qué no se acepta? Yo creo que sería aceptado en el vestuario, pero ningún jugador en actividad ha salido del clóset. Por lo tanto, no me parece extraño que no se discuta", manifestó Van Gaal.

Sobre las posibilidades que en algún momento haya dirigido a un futbolista homosexual, dijo: "A menudo lo he pensado y sospechado entre los jugadores. Pero si a ellos no se le ocurre decirlo, no quiero cargarlos con eso. No voy a decir en qué club fue porque quiero proteger a esos futbolistas. La mayoría están casados con una mujer y tienen hijos. Realmente no puedo hacerles eso”.

El entrenador holandés que se retiró en el año 2016, luego de dirigir al Manchester United, terminó la entrevista manifestando que: "Una de las preguntas que solía hacerles era si tenían novia. Con el tiempo, modifiqué mi lenguaje para hacerlo más inclusivo y comencé a consultar por sus ‘parejas’".