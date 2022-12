Lucas Pusineri: “Mi experiencia en Colombia fue maravillosa y los resultados me trajeron acá”

El técnico argentino reconoció que su paso por el país le ayudó para dirigir a Independiente, de Argentina, por donde pasó como jugador y fue campeón.

Lucas Pusineri dijo este miércoles en ‘TyC Sports’ dijo que su experiencia en Colombia como entrenador fue “maravillosa” y le ayudó para dirigir en su país.

“Cuando inicié mi carrera no tenía muchas posibilidades, no se me abrían las puertas en Argentina y por eso decidí ir a Cúcuta. Necesitaba esa experiencia y fue maravillosa”, aseguró Pusineri.

“En su momento, la comisión directiva (de Independiente) me decía que me faltaba experiencia y los entendí. Por eso decidí arrancar por la segunda división de Colombia. También influyeron los buenos resultados para llegar acá", agregó.

Ernesto Lucena: “Hemos pensado que el fútbol en Colombia podría volver en julio o agosto”

El exjugador de Independiente y River Plate, entre otros, consiguió el ascenso con el Cúcuta en 2018 y el año siguiente asumió como entrenador del Cali, con el que llegó a la final de la Copa Colombia.

Por último, Pusineri se refirió al desafío que tiene como entrenador del rojo de Avellaneda.

"Trabajo tranquilo y soy consciente de la exigencia que hay en Independiente", finalizó.

