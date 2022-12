Luis Amaranto Perea y sus recuerdos de Boca Juniors, en el cumpleaños 115 del ‘xeneize’

El exdefensor colombiano, quien hoy hace parte del cuerpo técnico del Junior, recordó este viernes su paso por el equipo argentino, en donde estuvo en la temporada 2003/04.

Luis Amaranto Perea recordó este viernes, en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', su paso por Boca Juniors, de Argentina, que está celebrando sus 115 años de existencia.

“Boca es casi como una religión para todos los aficionados. En mi cuarta estadía no alcancé a estar el año completo, pero vi gente de todas las edades que cuando hablaban de Boca, no había nada más grande para ellos”, aseguró Perea.

“Mi paso fue fugaz, no he tenido la suerte de jugar muchos más años en el club. Llego y todo se da de manera apresurada, muchos partidos, muchas competencias y me termino marchando”, agregó.

Por último, el exdefensor de Atlético Madrid y la Selección Colombia se refirió a la llegada al club de Juan Román Riquelme, quien ahora es vicepresidente.

“River Plate ha sacado mucha ventaja en los últimos años y me parece muy importante la llegada de gente como Tévez y Riquelme, que quieren y valoran el club, aunque esto no garantiza nada”, concluyó.

