Luis Carlos Perea: "Llegar en estas condiciones, a despedir a Freddy Rincón, me parte el alma"

Luis Carlos Perea, más conocido como el 'Coroncoro', disputó junto a Freddy Rincón, el Mundial de Italia 1990 y el de Estados Unidos 1994, para la Selección Colombia. Hoy, en días tristes por el fallecimiento del 'Coloso', el exdefensa de la 'tricolor' viajó de Miami(Estados Unidos), donde actualmente vive, hasta Cali, con el fin de despedir y homenajear a su amigo.

«Cada vez que él hacía un gol, yo me le montaba encima, era el último de la pirámide y el me decía: "¿por qué te me subís, si vos pesas mucho?" y yo le respondía: "Para qué haces tantos goles"», recordó Perea en diálogo con 'Noticias Caracol', sobre las celebraciones de los tantos con el nacido en Buenaventura.

"Faustino Asprilla se estaba manejando mal en el grupo y nosotros decidimos darle un escarmiento", dijo el ex jugador de Atlético Nacional e Independiente Medellín, sobre una anécdota con Rincón en la Copa del Mundo de 1994.

El 'Coroncoro' fue solo una de las tantas figuras del balompié nacional, que llegaron al Estadio Pascual Guerrero a despedir y recordar la vida de Freddy Eusebio Rincón Valencia.