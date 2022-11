Luis Enrique recordó el 'golazo' que le marcó a la Selección Colombia: "Me gustó muchísimo"

Previo al inicio del Mundial de Qatar 2022 , el entrenador de la selección de España , Luis Enrique, anunció que se volvería ‘streamer’ de la plataforma digital Twitch, donde estaría compartiendo e interactuando con los seguidores para charlar sobre la participación de la ‘Roja’, el certamen mismo y demás.

Un día antes de la victoria de España por 7-0 a la Costa Rica dirigida por el colombiano Luis Suárez, el entrenador campeón de la Champions League con Barcelona en 2015, se conectó a una reunión en digital en la plataforma, que llegó a los 150.000 espectadores en directo.

Dentro del espacio le hacían diferentes tipos de preguntas y él iba respondiendo; en la dinámica trataron el tema de la nómina, la preparación, el mundial, Cristiano Ronaldo y el mejor gol de su carrera deportiva cuando era jugador profesional, a lo que Luis Enrique respondió remontándose a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, cuando se enfrentó a la selección Colombia.

“Yo no he sido de marcar muchos goles espectaculares, me gustó muchísimo uno que le marqué a Colombia en las Olimpiadas. Un gol muy chulo, me dio un pase Kiko, la controlé con el pecho en el borde del área y le hice una vaselina al portero”, dijo el estratega español.

Aquel partido se disputó un 24 de julio del año 1992, donde los cafeteros se cruzaron con la ‘Roja’ en el estadio Mestalla de Valencia, por la apertura del grupo C de los juegos Olímpicos. Los españoles derrotaron por 4-0 a la ‘Tricolor’, con anotaciones del ‘Pep’ Guardiola, Kiko, Rafael Berges y Luis Enrique.

Por su parte, la selección Colombia estaba al mando de Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez, que formó con: Miguel Calero, José Santa, Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, Geovanis Cassiani, Diego Osorio, Hernán ‘Carepa’ Gaviria, John ‘Pelusa’ Pérez, Harold Lozano, Víctor Aristizábal, Faustino Asprilla e Iván René Valenciano.

Para esa edición, Colombia quedó eliminada en fase de grupos, mientras que España clasificó como líder a los cuartos de final, donde y después posteriormente venció a Italia, después a Ghana en semis y a Polonia en la final, para hacerse con la medalla de oro y consagrarse ganador.

¿Cómo va España en el mundial?

La ‘Roja’ actualmente es primera del grupo E, después de derrotar por 7-0 a Costa Rica en el debut mundialista para los españoles, que cuentan con tres unidades y una diferencia de siete goles a favor.

El próximo partido será el domingo 27 de noviembre frente a la selección de Alemania, que viene de caer contra Japón y está urgida de victoria para no repetir su prematura eliminación del mundial, como en 2018.